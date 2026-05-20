【台股操盤人筆記】市場過熱後的冷卻期，關鍵留意七月

‌



經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，台系供應鏈為核心 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+43.5%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） 成本上升 ：記憶體報價大漲恐造成消費性電子銷售量下滑，對非受惠 AI 電子業形成壓力 （二） 對等關稅違憲 ：若關稅退稅將使美國雙帳赤字惡化並壓抑美元表現，出口型經濟體存在潛在壓力 市場過熱後的冷卻期，關鍵留意七月 4 月以來市場情緒明顯過熱，許多目標價已跳過 2026、2027 年，直接以 2028 年預估 EPS 及高評價本益比作為定價基準；配合籌碼面觀察，目前融資年增率已超越大盤漲幅，歷史經驗上這雖非多頭行情的終結，卻是進入整理期的訊號，有鑑於目前盤面雜音四起，部份長線優質標的已經在市場「小作文」衝擊下遭遇非理性殺盤。展望後市，我們認為未來一季的波動加劇在所難免，但這也將是籌碼沈澱的必要過程。股價重回基本面的關鍵時間點，預期將落在 6~7 月下旬，屆時是台積電初步定調 2027 年先進製程的產能分配的時間點，這不僅影響各大 CSP 與晶片巨頭明年的成長動能，更是市場重新校準能見度、回歸基本面驅動的關鍵。因此回歸投資策略建議，AI 長線成長趨勢並未動搖，散熱、PCB 等受惠規格升級的產業趨勢也依舊穩健，資金將更集中在具備技術領先與穩定拿料能力的一線供應商，建議投資人避免追高，應利用未來一季的震盪回檔進行布局，靜待下半年基本面紮實的行情。

警語

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】