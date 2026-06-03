〈美股盤後〉中東局勢升級 美股熄火 道瓊挫逾600點 標普結束九連漲

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-04 05:40

美股週三 (4 日) 自歷史高點拉回，投資人一邊消化人工智慧 (AI) 題材帶來的樂觀情緒，一邊擔憂美伊談判陷入僵局及中東衝突升溫，推動油價走高，三大指數同步收黑，費半指數逆勢收紅超 1%。

美股連日創高後熄火 道瓊挫逾600點 (圖：shutterstock)

道瓊工業指數挫約 620 點，收在 50,687.07 點；標普 500 指數下滑 0.74%，收在 7,553.68 點，終止自 5 月 20 日以來的 9 連漲紀錄，那斯達克指數收黑 0.92%，收在 26,843.57 點。

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強勁的就業數據帶動美債殖利率與美元同步走升。市場預期，若勞動市場維持韌性，聯準會 (Fed) 短期內降息空間可能受限。

市場持續關注美伊之間的談判進展。美國總統川普本週稍早表示，美伊雙方協商仍在「快速推進」。不過，他在接受《紐約郵報》採訪時也坦言，對伊朗的封鎖措施可能持續至勞動節，但他認為這種情況發生的機率「不高」。

以色列持續對黎巴嫩真主黨發動軍事行動，使停火協議前景增添不確定性，也讓荷姆茲海峽重新開放的時間表更加模糊。

市場同時消化伊朗發射彈道飛彈與無人機攻擊科威特，迫使科威特國際機場暫停運作，以及美軍打擊伊朗格什姆島 (Qeshm Island) 目標的消息。美國西德州原油 (WTI) 一度突破每桶 96 美元，布蘭特原油逼近每桶 98 美元。

此外，美國戰略儲油 (SPR) 降至 3.571 億桶，接近 1980 年代初期以來最低水準。在中東衝突持續及荷姆茲海峽運輸受阻背景下，能源供應風險仍是市場高度關注焦點。

美股週三 (3 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 620.72 點，或 1.21%，報 50,687.07 點。

那斯達克指數下跌 239.93 點，或 0.89%，報 26,853.98 點。

S&P 500 指數下跌 56.10 點，或 0.74%，報 7,553.68 點。

費城半導體指數上漲 190.69 點，或 1.39%，報 13,916.96 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 230.53 點，或 1.24%，報 18,350.25 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 強漲 4.24%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.57%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.79%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.53%。

台股 ADR 跌多漲少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.66%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.10%。

企業新聞

金融股成為週三賣壓來源之一。瑞士私募股權巨頭 Partners Group 限制旗下旗艦私募市場基金的贖回，引發投資人對私募資產流動性的疑慮，拖累整體類股走弱。KKR (KKR-US)、黑石集團 (BX-US) 與 Blue Owl Capital (OWL-US) 均跌 4% 左右，高盛 (GS-US) 跌幅超過 2%，成為拖累道瓊指數的重要成分股之一。

受到輝達 (NVDA-US) 效應帶動，Marvell (MRVL-US) 週三續揚 3.73%，延續強勁漲勢。輝達執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 公開稱 Marvell 是「下一家兆美元企業」後，該公司股價本週持續飆升，今年以來累計漲幅已超過 237%。

另外，電源管理晶片業者 Navitas Semiconductor (NVTS-US) 因與輝達合作題材受到市場追捧。該公司表示，其最新資料中心電源解決方案已在輝達 COMPUTEX 展區展示，週三收漲 19.26% 至每股 30.84 美元。

Meta (META-US) 週三收漲逾 4% 至每股 622.98 美元。Meta 宣布開始向企業收取 AI 助理服務費用，未來企業可透過 WhatsApp、Messenger 及 Instagram 使用「Meta Business Agent」與客戶互動。

Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 的 800 億美元募資計畫持續受到市場關注。儘管投資人認購踴躍、最終募資規模較原規劃增加約 50 億美元，但在大盤賣壓影響下，Alphabet 終場仍下跌超 0.7%。

經濟數據

美國民間就業服務機構 ADP 公布，5 月民間新增就業人數達 12.2 萬人，高於市場預期的 12 萬人，也優於 4 月修正後的 10.5 萬人。

ADP 經濟學家 Nela Richardson 表示，企業招募動能在更多產業擴散，顯示勞動市場在夏季徵才旺季來臨前仍維持穩定成長。

華爾街分析

分析師警告，若中東局勢持續惡化，且停火協議遲遲無法達成，油價突破每桶 100 美元恐怕只是時間問題。

Wilmington Trust 投資策略主管 Meghan Shue 指出，若標普本週能夠收高，將寫下自 1985 年以來最長的連續 10 週上漲紀錄。不過她認為，在經歷強勁漲勢後，市場進入夏季後有可能出現短暫盤整。

Shue 指出，近期股市動能強勁，背後有多項支撐因素，包括投資人樂觀情緒升溫，以及市場對 AI 投資熱潮的持續期待。然而，隨著財報季結束，這項先前推動股市上漲的重要催化劑正在淡化，市場接下來將面臨夏季交易清淡期，以及地緣政治等不確定因素帶來的挑戰。

她表示，自己並不認為市場將出現大幅反轉，但在漲多之後稍作休息，甚至出現溫和回檔，並於夏季期間伴隨較高波動，都是相當合理的發展。