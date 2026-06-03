鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 02:30

摩根士丹利 (MS-US) 警告，聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 本月主持的首次利率決策會議，可能成為今年外匯市場最被低估的風險事件，不僅可能打破當前低波動環境，也可能衝擊市場熱門的套利交易策略。

儘管中東衝突推升油價並帶動全球債券市場走弱，但美元今年以來整體變動有限，使主要貨幣波動率持續維持低檔，吸引投資人透過利差交易 (carry trade) 及相對價值策略尋求報酬。

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不過，摩根士丹利外匯策略師亞當斯 (David Adams) 率領的團隊指出，6 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議可能成為改變市場格局的關鍵轉折點。

該團隊在報告中表示，6 月 FOMC 會議是目前市場最明顯、卻尚未被充分反映的風險事件，可能顛覆既有市場敘事，並為美元及全球外匯市場創造新的交易趨勢。

策略師認為，歐元、日元、澳幣及紐幣最容易受到 Fed 政策意外變化衝擊，原因在於這些貨幣對美國 2 年期公債殖利率變動高度敏感，同時市場部位與波動率均處於相對極端水準。

數據顯示，歐元兌美元一個月期隱含波動率近期跌至今年 1 月以來最低水準；日圓相關指標更降至 2022 年以來低點，反映市場普遍預期匯市短期將維持平靜。

然而，若華許在會後釋出偏鷹派訊號，或最新利率點陣圖顯示 Fed 官員傾向升息，市場可能被迫解除既有套利交易部位，進而推升美元與匯市波動。

另一方面，摩根士丹利也指出，Fed 仍有可能釋出相反訊號，暗示未來利率較可能下降而非上升。無論結果偏向鷹派或鴿派，美元波動幅度都可能高於目前市場預期。

華許是在伊朗戰爭推升能源價格、通膨前景惡化之際接掌 Fed。利率交換市場目前預估，Fed 年底前升息 1 碼的機率約 75%；而在今年 2 月衝突爆發前，市場原本預期 Fed 將降息超過兩次。

摩根士丹利先前研究華許擔任 Fed 理事期間的 FOMC 會議紀錄後發現，他傾向減少央行前瞻指引與公開溝通，希望投資人自行判斷經濟成長、通膨及貨幣政策走向。該行認為，這種風格可能導致市場對政策預期更加分歧，進而提高利率與匯率波動。

Bloomberg 策略師安德瑞斯 (Alyce Andres) 則指出，在華許主導下，Fed 未來可能更加重視達拉斯聯準銀行修正均值個人消費支出 (PCE) 物價指數。該指標 4 月年增率為 2.35%，較接近 Fed 2% 的通膨目標，若成為重要參考依據，長期而言可能有助於壓低美債殖利率。