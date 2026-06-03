鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-04 06:41

美國與伊朗和平談判傳出新進展。伊媒週三 (3 日) 披露一份正在討論中的「美伊諒解備忘錄」方案，內容將分四個階段推進，從全面停火開始，逐步處理荷姆茲海峽通行、制裁解除、凍結資產釋放以及伊朗核問題，為近期持續升溫的中東危機提供可能的解決路徑。

根據伊朗媒體報導，第一階段的核心目標是結束戰爭並停止所有軍事行動。

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停火範圍不僅涵蓋美國與伊朗，還包括伊朗支持的「抵抗陣線」及區域內相關衝突戰線，意味著黎巴嫩、紅海航運安全等地區問題也可能納入安排。

(圖：鉅亨製圖)

在停火機制穩定運作後，談判將進入第二階段，重點聚焦荷姆茲海峽與經濟議題。

雙方將討論荷姆茲海峽通行機制、美國對伊朗的海上封鎖措施、石油出口限制與制裁鬆綁，以及部分遭凍結的伊朗海外資產解凍等問題。

第三階段則將正式回到美伊長期爭議的核心，也就是制裁與核問題談判。

報導指出，在完成前階段可驗證措施後，雙方將啟動更廣泛的制裁協商，並針對伊朗核計畫展開正式談判。

第四階段則是建立監督機制。

根據伊媒說法，各方將成立專門委員會，負責監督協議執行情況與履約進度，伊朗並希望邀請立場友好的國家參與監督工作，以提高協議的政治支持度與執行力。

值得注意的是，目前這項「四階段方案」僅由伊朗媒體披露，美國政府尚未正式證實相關內容。

若該框架最終獲得推動，將代表美伊談判邏輯出現重大轉變。與過去以鈾濃縮、核查機制及制裁交換為核心的伊核協議模式不同，這次談判更傾向先處理地區衝突與安全問題，再逐步推進能源、經濟與核議題。

市場人士認為，荷姆茲海峽將是未來觀察重點之一。作為全球最重要的能源運輸通道之一，荷姆茲海峽承擔全球約五分之一原油運輸量。近期市場對伊朗可能封鎖海峽的擔憂，一直是推升國際油價的重要因素。

若談判能夠建立新的航運安全機制並降低衝突風險，國際油市面臨的地緣政治風險溢酬有望下降。

此外，若談判順利推進至第二與第三階段，市場也將重新評估伊朗原油供應前景。石油出口限制鬆綁、部分制裁解除以及凍結資產釋放，都可能被視為伊朗原油重返國際市場的訊號，進而對全球原油供需與油價走勢產生深遠影響。