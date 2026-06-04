鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 19:30

鴻海 (2317-TW) 與英特爾 (INTC-US) 周四 (4 日) 宣布建立合作夥伴關係，雙方將攜手開發人工智慧 (AI) 基礎設施，瞄準資料中心面臨的擴充與效能瓶頸，並進一步探索客製化 AI 晶片的合作機會。

隨著大型 AI 模型持續擴張，尤其推論 (Inference) 運算與 AI 代理 (Agentic AI) 應用快速成長，資料中心對運算能力、互連技術與散熱效率的需求也同步提升。為因應這些挑戰，雙方將共同開發以英特爾處理器及 AI 加速器架構為核心的伺服器機櫃 (Server Rack)，並推動高速互連技術、系統監測(Telemetry) 以及先進散熱設計等領域的創新。

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根據雙方規劃，英特爾將提供處理器架構、晶片技術及軟體生態系統等優勢，鴻海則發揮全球製造規模與系統整合能力，攜手打造機櫃級 (Rack-Scale)AI 系統。合作範圍涵蓋從晶片、模組到機櫃與整體系統層級，目標是提供完整且高度整合的 AI 基礎設施解決方案。

除資料中心外，雙方合作也將延伸至邊緣運算與實體 AI(Physical AI) 領域，鎖定機器人、自動駕駛與智慧車輛、智慧城市及智慧製造等新興應用市場，希望藉由軟硬體整合加速 AI 技術落地。