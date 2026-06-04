鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 20:30

AI神股誕生？安謀今年飆漲277% 投資人正在買2030年的夢(圖：REUTERS/TPG)

安謀近期漲勢尤其猛烈。自 5 月 15 日彭博報導美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正調查其是否涉及反壟斷問題後，股價一度重挫，但隨後迅速反彈。截至目前為止，股價自低點大漲 97%，帶動公司市值增加約 2180 億美元。

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相較之下，同期間費城半導體指數僅上漲約 20%，標普 500 指數漲幅更只有約 2%，顯示市場資金持續湧入安謀，押注其在 AI 浪潮中的長期成長機會。

估值衝上罕見高點 投資人開始擔憂風險

隨著股價快速攀升，安謀估值也來到市場少見的高檔區間。

根據《彭博》彙整數據，安謀目前股價相當於未來 12 個月預估獲利的 175 倍以上，高於年初約 51 倍的水準；股價營收比更達 68 倍。若以獲利估值衡量，安謀已成為標普 500 指數中最昂貴的股票之一，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 與 Live Nation；若以營收估值計算，安謀甚至高居全指數第一。

Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 表示，安謀基本面確實相當強勁，但目前市場願意支付的價格，實際上已反映 2030 年以後的成長預期。

Triple D Trading 首席交易員 Dennis Dick 則認為，安謀股價已大幅偏離基本面價值。他指出，自己從事專業交易 27 年，很少看到如此強勁的動能行情，一旦資金開始集中湧入某個標的，漲勢往往會持續推升。

即便如此，部分市場人士認為目前股價已進入難以評估合理價值的區域，投資風險也正同步升高。

AI 晶片夢撐起高估值 未來仍有考驗

安謀過去主要營收來自智慧型手機產業，透過授權晶片架構設計並收取權利金獲利。然而，隨著智慧手機市場成長趨緩，公司近年積極擴展至 AI 資料中心領域，並計畫首度推出自有 AI 晶片產品，希望進一步提升營收規模。

安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 日前表示，公司目標在 2030 年前讓 AI 晶片業務創造 150 億美元營收，且有信心提前達成這項目標。

作為對照，安謀截至今年 3 月底止的 2026 會計年度營收約 49 億美元。市場預估，2027 會計年度營收將增至約 60 億美元，2028 會計年度則有望接近 80 億美元。

安謀獨特的商業模式也是市場看好的重要原因。與傳統晶片製造商不同，安謀主要透過授權技術獲利，因此擁有極高毛利率。2026 會計年度毛利率超過 98%，遠高於輝達 (NVDA-US) 約 75% 的水準。

不過，分析師預估，隨著安謀未來擴大自研晶片業務，毛利率可能逐步下降，2027 會計年度預估降至 97.7% 以下，2028 會計年度進一步降至 92.2%，2029 會計年度則可能降至 87.9%。

此外，安謀的成長故事很大程度建立在全球科技巨頭持續大舉投資 AI 資料中心的前提上。雖然分析師近三個月大幅上調 2029 會計年度營收預估，但對當前年度的營收預測幾乎沒有變化，反映市場押注的主要是未來數年的發展潛力，而非眼前的獲利表現。