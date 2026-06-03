鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-04 06:44

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周三 (3 日) 盤後公布 2026 會計年度第二季財報，整體獲利優於市場預期，但營收略低於預估，加上執行長陳福陽未調高全年人工智慧 (AI) 晶片銷售目標，導致股價在盤後交易重挫。截至發稿，跌約 13%。

公司表示，第二季營收較去年同期的 150 億美元成長 48%，主要受惠於客製化 AI 晶片需求強勁，包括為 Google 打造的 TPU(張量處理器) 等產品。

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博通預估本季 (第三季) 營收約 294 億美元，高於華爾街預估的 285.3 億美元。

Q2 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：221.9 億美元 v.s. 222.7 億美元

調整後 EPS：2.44 美元 v.s. 2.40 美元

截至周三收盤，博通股價今年以來已上漲近 40%，優於那斯達克指數約 16% 的漲幅。自 2022 年底 ChatGPT 掀起生成式 AI 熱潮以來，博通股價已上漲近 9 倍。

第二季淨利達 93.1 億美元，折合每股 1.91 美元，較去年同期的 49.7 億美元、每股 1.03 美元成長 88%。調整後獲利排除了股票薪酬與稅務調整等項目。

AI 業務持續強勁 但目標未上修

博通協助科技公司開發客製化晶片設計，提供 AI 晶片所需的智慧財產及關鍵技術。隨著大型雲端服務供應商積極開發自家晶片，博通受到投資人高度關注。去年 12 月，陳福陽曾透露，AI 新創公司 Anthropic 已下訂價值 100 億美元的 AI 晶片訂單。

陳福陽在財報電話會議中表示，博通目前擁有六家核心客製化晶片客戶，包括 Anthropic、Google、Meta 及 OpenAI。這些客戶正持續推動公司 AI 業務成長。

不過，他並未調高公司對 2026 年 AI 半導體營收超過 1,000 億美元的預測。

陳福陽表示，「我們預期這股動能將延續至 2027 會計年度，並重申 AI 半導體營收將超過 1,000 億美元的展望。」

陳福陽同時表示，博通未來將提供「僅晶片 (chips only)」方案，而非先前提到的完整整合式 AI 系統。

第二季 AI 相關營收達 108 億美元，較去年同期增加超過一倍。陳福陽指出，成長主要來自客製化 AI 晶片及相關網路連接元件的需求。他預估本季 AI 營收將進一步增至 160 億美元。

但他也提到，「目前取得的訂單並非立即交貨的訂單。有些客戶希望盡快取得產品，但現實情況是，他們仍需要完成許多其他配套準備工作，才能真正部署相關設備。」

半導體業務優預期 軟體業務失色

博通第二季半導體解決方案部門營收達 151 億美元，高於 StreetAccount 預估的 147.2 億美元。該部門除了 AI 加速器與網路晶片外，也包含 Wi-Fi 晶片及其他網路元件。