鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 23:30

《路透》周二 (19 日) 公布最新調查顯示，多數經濟學家預期聯準會 (Fed) 今年將按兵不動，不會降息。儘管伊朗戰事推升能源價格、帶動通膨升溫，但大部分受訪者仍認為，這波由油價驅動的通膨壓力屬於暫時性現象，不至於全面擴散至其他消費價格。

調查顯示，Fed 自去年 12 月以來持續將聯邦基金利率維持在 3.50%-3.75% 區間，而目前已有近 85% 的受訪經濟學家預測，至少到今年第三季前利率都將維持不變。相較之下，上月仍有超過三分之二受訪者預估今年至少會降息一次，顯示市場預期出現明顯轉變。

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不過，市場與經濟學界對利率方向的看法仍存在落差。利率期貨市場目前已開始反映 Fed 可能在明年 1 月底前升息 1 碼，美國 10 年期公債殖利率也已升破 4.6%，創逾一年高點。

多數經濟學家延後降息預期

在 5 月 14 日至 19 日的路透調查中，101 名受訪經濟學家中，有 83 人預測 Fed 今年第三季前將維持利率不變；認為今年完全不會降息的人數也增加至 49 人，高於前次調查約三分之一的比例。

約三分之一受訪者仍預期 Fed 今年可能降息一次，但多數認為最快也要等到 12 月。另有 4 名經濟學家甚至認為，Fed 仍存在升息可能性。

美銀 (BAC-US) 美國經濟研究主管 Aditya Bhave 表示，目前 Fed 最可能的情境仍是按兵不動，但升息與降息兩種可能性都存在。他指出，如果 Fed 下一步是降息，那更可能發生在明年，而不是今年。

Fed 內部近期對政策方向的分歧也逐漸浮現。4 月利率決策會議中，有 3 名官員主張刪除政策聲明中的降息傾向，另有 1 人甚至支持立即降息。不過，自那之後，多數 Fed 官員態度已轉向審慎，理由是美國與伊朗衝突帶來高度不確定性。

市場同時也關注即將接任 Fed 主席的華許 (Kevin Warsh) 未來政策立場。儘管美國總統川普持續施壓要求降息，但多數經濟學家認為，華許不太可能如白宮期待般迅速啟動降息循環。

通膨預測再上修 但仍被視為暫時性

雖然經濟學家普遍認為 Fed 今年不會降息，但大多數人仍將目前的通膨升溫視為短期現象。

Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數，最新年升幅達 3.5%，創 2023 年 5 月以來最高水準，也比 Fed 2% 的通膨目標高出超過 1 個百分點。

受訪經濟學家目前預估，PCE 物價指數第二季、第三季與第四季年升幅將分別達 3.9%、3.7% 與 3.4%，較上月預測再上修約 0.25 個百分點，已連續第三次調高通膨預測。

儘管如此，近 86% 的受訪者仍認為，目前的通膨壓力屬於暫時性。不過，也有部分經濟學家警告，近年全球地緣政治與供應鏈衝擊頻繁，未來類似通膨震盪恐怕將更常出現。

BMO Capital Markets 首席美國經濟學家 Scott Anderson 表示，經濟學界近年對通膨的預測表現並不理想，市場正面臨一個可能頻繁出現供應衝擊的新環境。