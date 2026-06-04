鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-04 20:02

台北國際電腦展（Computex）如火如荼展開，各家企業競相展示最新 AI 產品，Nvidia 執行長黃仁勳更直呼 AI 代理（AI Agent）時代已經到來。科技股自 3 月低點以來走勢強勁，那斯達克指數不斷創歷史新高，科技股還能投資嗎？投資專家指出，回溯那指過去 50 多年資料，定期定額且長抱科技股，是參與長線科技趨勢的最佳策略，並有效掌握 AI 生態系的投資利基，才不會錯過一年內漲幅最大的 10 個、20 個交易日，報酬率大打折扣。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 · 柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但 IT 投資仍具韌性，AI 基礎設施與提升生產力的 AI 應用仍是企業優先領域。隨著客戶加速建置與部署 AI 模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，且由於 AI 資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿處於可控水準，當前的 AI 投資趨勢具備永續性。

‌



近期隨 AI 龍蝦 OpenClaw 爆紅、Anthropic 的 Claude 模型展現強大工作能力，市場對 AI 發展更趨樂觀。AI 代理需調動多種軟體執行任務，為使其順利運作，需要強大的 AI 模型、CPU、記憶體、傳輸及網路安全能力。富蘭克林坦伯頓科技基金持股廣泛涵蓋相關領域的領先企業，包括 OpenAI、Anthropic、Nvidia、ARM、AMD、台積電 (2330-TW)(TSM-US)、美光、三星電子、Coherent、Lumentum、益華電腦、Cloudflare、Crowdstrike 等，能協助投資人一把抓住各種 AI 機會。

富蘭克林證券投顧強調，科技股波動度雖高，但也是最具創新的領域。統計 1971 年 2 月至 2025 年 12 月彭博資訊資料顯示，自那斯達克指數成立以來若持續投資且不賣出，年化報酬率可達 10.82%，但若錯過漲幅最大的 10 個、20 個交易日，年化報酬率將分別下滑至 8.84%、7.38%。