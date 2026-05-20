投資意願續升溫！富達研究：台人71%要加碼台股 攻中帶守「股6債4」成主流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 19:02

富達國際今 (20) 日發布「2026 全球投資人研究」指出，在面對地緣政治不確定性與市場波動的環境下，台灣投資人正處於由儲蓄轉向投資的關鍵過渡期，整體投資意願顯著升溫。研究顯示，有高達 71% 的台灣受訪者計畫在未來 12 個月內提高投資配置，不過也有 35% 的受訪者表示將同時增加現金部位，目前台灣投資人平均將 61% 資產投入市場，另有 39% 持有現金，呈現出加碼投資但也同步保留現金的雙軌防禦策略，攻中帶守為配置主軸。

投資意願續升溫！富達研究：台人71%加碼台股 攻中帶守股6債4配置抗通膨。（鉅亨網資料照）

從具體的資產配置傾向來看，股票依然是台灣投資人的首選標的，有 58% 的受訪者計畫加碼股票，此比例大幅領先加碼外幣的 26%、大宗商品的 24% 以及債券的 22%。市場情緒普遍偏向樂觀，有 59% 的台灣投資人看好未來股市的表現，約 48% 預期整體市場將會維持上漲的趨勢，僅有 11% 的受訪者持有悲觀的看法。值得注意的是，計畫提高現金配置的受訪者比例僅次於股票，顯示投資人對於流動性與風險控管的重視程度相當高，並未因為市場前景看好而出現過度樂觀的盲目投資。

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深入探討影響台灣投資人決策的關鍵因素，多數集中在外部的總體環境風險。其中，地緣政治的不確定性以 54% 居於首位，其次則是全球通膨壓力占 46%，而近年熱絡的 AI 相關產業可能出現修正的疑慮也高達 44%。此外，包含市場評價過高占 36%、匯率波動占 25% 以及利率變動占 23%，都被投資人視為必須謹慎因應的重要風險來源。富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑分析，台灣投資人一方面期望透過投資來追求長期的財務成長，但另一方面仍維持較高的現金水位來因應市場波動，這種在進攻中帶有保守的行為，深刻反映出投資人正在尋求成長與風險管理之間的最佳平衡。

為了釐清不同資產配置對長期投資成果的影響，富達國際特別透過資本市場假設進行推估。如果投資人以 1 萬美元進行為期 10 年的投資，在扣除通膨因素後，若將資金全數投入全球股票，資產可望增長至約 14381 美元，展現出相對較高的長期增值能力；若採取較為穩健的 60/40 股債平衡配置，最終資產也能達到約 13439 美元，維持資產的穩定成長。

相對地，如果投資人配置過多的現金，長期來看將很難有效對抗通膨並達成財務目標。研究結果顯示，若採取 50% 持有現金、50% 平衡型配置，10 年後的最終資產僅約 11605 美元；如果是 50% 持有現金、50% 投入股票，最終資產也僅約 12071 美元。更極端的情況下，若將資金完全以現金方式持有，在 10 年後扣除通膨的實際資產幾乎沒有任何實質成長，仍會停留在 1 萬美元的水準。

李少傑表示，資產配置對於長期的投資成果至關重要，不同的配置模式並不單純只代表風險的高低，更會直接影響到資產是否能有效抵禦通膨並實現增值。特別是在現金比例偏高的情況下，即使短期內市場的波动度較低，但長期的實質回報將會面臨明顯受限的局面。