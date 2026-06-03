AI晶片年底登場前先遇逆風 英特爾18A良率傳僅50% 遠輸台積電、三星

鉅亨網新聞中心 2026-06-04 05:30

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 正積極布局人工智慧 (AI) 晶片市場，計劃在今年底前推出新款 AI 晶片，並採用成本相對較低的記憶體與散熱方案，藉此與輝達 (NVDA-US) 及超微 (AMD-US) 展開競爭。然而，在產品正式問世前，市場對其關鍵製程技術的進展仍抱持審慎態度。

（圖：REUTERS/TPG）

根據科技分析師 Jukan 於社群平台引述摩根士丹利相關報告指出，英特爾目前 18A 先進製程的良率約為 50%，雖然仍在持續改善，但距離市場普遍認定的穩定量產標準仍有一段距離。

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報告指出，晶圓代工產業通常將 60% 以上良率視為具備穩定量產能力的重要門檻，而英特爾 18A 目前約 50% 的良率水準，顯示其先進製程仍處於持續優化階段。相較之下，全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 的先進製程良率據傳已達 80% 至 90%，在成熟度與生產效率方面維持顯著領先優勢。

此外，南韓半導體產業人士透露，三星電子 (005930-KS) 目前 2 奈米製程良率約為 55%，略高於英特爾 18A，但兩者整體差距有限，顯示全球先進製程競爭已進入激烈角力階段。

值得注意的是，英特爾執行長陳立武先前受訪時表示，公司目前每月可將製程良率提升約 7% 至 8%。若依照此改善速度推算，18A 製程未來數季仍有機會逐步逼近產業量產標準。

業界分析指出，對於 18A 製程而言，良率能否進一步提升至 80% 左右將是關鍵分水嶺。因為當良率達到約 80% 時，才有機會進入蘋果 (AAPL-US) 等大型科技客戶所要求的標準定價體系，並採用整片晶圓結算模式，同時取得長期產能配額與穩定訂單，成為 18A 製程真正實現商業化量產的重要門檻。