鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-04 20:00

美國晶片股周四 (4 日) 盤前普遍走低，其中博通 (AVGO-US) 重挫逾 14% 領跌半導體族群，主因公司最新公布的人工智慧 (AI) 晶片營收展望未達市場預期，引發投資人獲利了結，也拖累美光 (MU-US)、邁威爾(MRVL-US) 等 AI 概念股同步下跌。

截至美股開盤前，博通股價下跌 14.6%，有望創下約 16 個月來最大單日跌幅。美光下跌 6.2%、邁威爾下跌 6.9%、高通 (QCOM-US) 下跌 4%、英特爾 (INTC-US) 下跌 3.9%、超微 (AMD-US) 也跌約 4%。受晶片股賣壓影響，那斯達克 100 指數期貨一度下跌 1.3%。

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博通日前公布財報後，市場焦點集中在 AI 業務展望。公司預估截至 7 月底止的第三季 AI 半導體營收將達 160 億美元，低於分析師平均預估的 172 億美元。

此外，博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，截至 10 月底止的 2026 會計年度，公司 AI 晶片營收預計達 560 億美元，同樣低於市場預估的 576 億美元。

儘管博通持續受惠 AI 基礎設施投資熱潮，並積極擴大客製化 AI 晶片業務，但市場對其成長預期已大幅提高，使得此次財測未能滿足投資人期待。

事實上，在財報公布前的五個交易日內，博通股價受 AI 樂觀情緒推升，市值增加約 2700 億美元。今年以來股價累計漲幅仍達 38%。

不過，博通管理層仍釋出對 AI 需求的樂觀看法。陳福陽表示，公司正與私募股權巨頭阿波羅全球管理 (Apollo Global Management) 及黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 合作，協助 AI 新創 Anthropic 與 OpenAI 取得大規模運算資源，相關計畫至 2028 年將部署超過 20GW 的運算能力。

博通也透露，目前已開始向 OpenAI 供應晶片，並預計今年稍晚進入量產階段。根據雙方合作計畫，博通將於 2027 年部署 1.3GW 運算能力，並朝 2029 年前達成 10GW 目標推進。

此外，博通也將在 2028 年底前為 Meta 提供 3GW 運算能力，涵蓋 AI 加速器與網路晶片產品。