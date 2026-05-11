鉅亨研報 2026-05-11 17:35

加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/05/06）

圖片來源:shutterstock

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野村腳勤觀點：

產能不獨厚 GPU，ASIC 陣營迎來彎道超車機會

Alphabet 憑藉著 TPU 與亮眼的財報表現，市值一舉攀升至 4.82 兆美元；相較之下，輝達市值回落至 4.85 兆美元，雙方差距縮小至不到 0.2 兆美元，顯然 AI 算力霸主的地位正面臨挑戰。當然，輝達晶片在 AI 訓練與算力領域依然是目前產業的天花板，然而 TPU 在效能 / 成本比的優勢顯然更符合 AI 推論時代對算力的需求；另一個關鍵因素，是 AI 供應鏈的地位越來越重要，尤其台積電在先進封裝產能上採取分散客戶策略，這不僅削弱了輝達過去近乎壟斷的地位，也給予其他 CSP 與 ASIC 陣營彎道超車的機會。也因此投資 AI 不只是關注基本面與 AI 技術演變就好，從供應鏈出發的邏輯也很重要，這是台灣的優勢，只有站在正確的陣營，才能在長期競爭中掌握優勢。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一) AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂

（二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣

（三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+43.5%，持續上修並領先全球主要股市

大盤利空因素：

（一） 漲多就是利空 ：歷史性漲幅引發獲利了結賣壓，籌碼凌亂導致股價短線震盪

（二） 對等關稅違憲變數 ：若關稅退稅將使美國雙帳赤字惡化並壓抑美元表現，出口型經濟體存在潛在壓力

確定獲利成長方向，波動就只是途中的風景

加權指數近期衝上高位，市場融資融券餘額同創新高，內外資合計的空單餘額也創新高，台股多空交戰，市場情緒擁擠且激昂。然而我們還是老話一句，回歸到行情的根本，我們看到最新財報後 CSP 繼續上修 2026 年資本支出上限至 7,600 億美元，並對明年釋出將「顯著成長」的看法；另一方面，本季台股企業 EPS 持續創高，並處於強勁的上修循環，從目前我們對供應鏈確認的狀況，AI 產業成長能見度放眼至 2028 年依然清晰，即便市場偶爾有「股價提前反映」的雜音，但只要 AI 應用持續發展，能見度便會從 2028 年往更長遠的未來延伸。股價的走勢從來不是直線，利多提前反映、情緒引發的修正、籌碼的洗滌，都會帶來股價的上下震盪，這都是市場常態，但只要確定產業趨勢與企業獲利長期向上，任何波動就只是途中風景，掌握正確的投資心態與投資方法便無所畏懼。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

【野村投信贊助刊登】

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