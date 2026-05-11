鉅亨研報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/05/06）
野村腳勤觀點：
產能不獨厚 GPU，ASIC 陣營迎來彎道超車機會
Alphabet 憑藉著 TPU 與亮眼的財報表現，市值一舉攀升至 4.82 兆美元；相較之下，輝達市值回落至 4.85 兆美元，雙方差距縮小至不到 0.2 兆美元，顯然 AI 算力霸主的地位正面臨挑戰。當然，輝達晶片在 AI 訓練與算力領域依然是目前產業的天花板，然而 TPU 在效能 / 成本比的優勢顯然更符合 AI 推論時代對算力的需求；另一個關鍵因素，是 AI 供應鏈的地位越來越重要，尤其台積電在先進封裝產能上採取分散客戶策略，這不僅削弱了輝達過去近乎壟斷的地位，也給予其他 CSP 與 ASIC 陣營彎道超車的機會。也因此投資 AI 不只是關注基本面與 AI 技術演變就好，從供應鏈出發的邏輯也很重要，這是台灣的優勢，只有站在正確的陣營，才能在長期競爭中掌握優勢。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一) AI 投資強勁：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂
（二）AI 供應鏈瓶頸成關鍵：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣
（三）獲利動能上修：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+43.5%，持續上修並領先全球主要股市
大盤利空因素：
（一）漲多就是利空：歷史性漲幅引發獲利了結賣壓，籌碼凌亂導致股價短線震盪
（二）對等關稅違憲變數：若關稅退稅將使美國雙帳赤字惡化並壓抑美元表現，出口型經濟體存在潛在壓力
確定獲利成長方向，波動就只是途中的風景
加權指數近期衝上高位，市場融資融券餘額同創新高，內外資合計的空單餘額也創新高，台股多空交戰，市場情緒擁擠且激昂。然而我們還是老話一句，回歸到行情的根本，我們看到最新財報後 CSP 繼續上修 2026 年資本支出上限至 7,600 億美元，並對明年釋出將「顯著成長」的看法；另一方面，本季台股企業 EPS 持續創高，並處於強勁的上修循環，從目前我們對供應鏈確認的狀況，AI 產業成長能見度放眼至 2028 年依然清晰，即便市場偶爾有「股價提前反映」的雜音，但只要 AI 應用持續發展，能見度便會從 2028 年往更長遠的未來延伸。股價的走勢從來不是直線，利多提前反映、情緒引發的修正、籌碼的洗滌，都會帶來股價的上下震盪，這都是市場常態，但只要確定產業趨勢與企業獲利長期向上，任何波動就只是途中風景，掌握正確的投資心態與投資方法便無所畏懼。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
【野村投信贊助刊登】
註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)
客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】
下一篇