Meta全面進軍訂閱制！AI聊天機器人月費最低7.99美元

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-28 06:52

Meta Platforms (META-US) 週三 (27 日) 正式擴大訂閱制布局，宣布旗下 Instagram、Facebook 與 WhatsApp 將全球推出付費訂閱方案，同時開始測試 AI、創作者與企業專用的新訂閱服務，進一步擺脫對廣告收入的高度依賴。

AI聊天機器人、IG與WhatsApp推出訂閱制 (圖：shutterstock)

Meta 週三收高 3.74% 至每股 635.26 美元，連續第五個交易日收高，華爾街認為，Meta 在 AI 支出快速攀升之際，終於開始建立新的變現模式。

‌



Instagram、臉書、WhatsApp 推出升級 Plus 訂閱方案

Meta 週三表示，用戶每月支付數美元即可升級為 Plus 方案，包括 Instagram Plus 與 Facebook Plus 均為每月 3.99 美元 (約台幣 125 元)，WhatsApp Plus 則為每月 2.99 美元 (約台幣 94 元)。

訂閱後，用戶可獲得更多個人化與進階功能，包括個人檔案客製化、限時動態數據分析、超級互動反應 (Super Reactions)、更多置頂內容與特殊字型等。

Meta 產品主管 Naomi Gleit 表示，公司未來還將持續加入更多新功能。

其中，Instagram Plus 針對重度用戶與創作者提供更多工具，包括查看限動重播次數、建立不限數量的觀眾清單、匿名觀看限動、延長限動顯示時間，以及提升限動曝光等功能。

WhatsApp Plus 則偏向聊天與個人化體驗，包括自訂主題、鈴聲、更多置頂聊天室與進階貼圖功能。

Meta 強調，新推出的 Plus 方案不會取代現有的 Meta Verified 驗證服務，目前藍勾勾驗證、防冒名保護與客服支援功能仍維持獨立運作。

AI 聊天機器人付費服務

除了消費者訂閱外，Meta 也同步啟動 AI 收費方案測試，正式加入生成式 AI 訂閱戰局。

Meta 表示，Meta AI 將測試 Meta One Plus (7.99 美元 / 月) 與 Meta One Premium(19.99 美元 / 月) 兩種方案，其中 Premium 版本將提供更高算力資源，可支援更複雜推理需求與更進階的影片、圖片生成功能。

Meta 指出，免費版 Meta AI 仍將保留給一般用戶，但高階 AI 功能將採付費模式，策略與 OpenAI、Google 等 AI 業者相似。

預計下月先在新加坡、瓜地馬拉與玻利維亞展開測試。

此外，Meta 也將在沙烏地阿拉伯、摩洛哥、泰國與孟加拉等市場，測試創作者與企業方案。

其中，Meta One Essential 每月 14.99 美元，提供藍勾勾驗證、防冒名與強化版個人連結頁面；更高階的 Meta One Advanced 每月 49.99 美元，則加入 Facebook 動態曝光提升、搜尋排序優先、Reels 強化追蹤按鈕，以及更多數據分析與管理工具。

Meta 表示，未來所有訂閱服務將逐步整合至「Meta One」品牌之下，並持續擴充功能與 AI 能力。

隨著 AI 軍備競賽持續升溫，Meta 與其他科技巨頭一樣，正大舉投入 AI 基礎建設與算力擴張。公司在 4 月 29 日公布第一季財報時指出，今年資本支出 (Capex) 預估中值高達 1,350 億美元。