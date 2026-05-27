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〈財報〉Salesforce財報優預期 上調全年財測

鉅亨網編譯陳又嘉

Salesforce(CRM-US)周三 (27 日) 公布 2027 會計年度第一季 (截至 4/30) 財報，表現優於市場預期，但這家雲端軟體公司發布的全年財測略低於華爾街預估。

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Salesforce財報優於預期(圖：Shutterstock)

財報公布後，Salesforce 盤後股價變動不大，跌幅約 0.6%。


根據公司聲明，第一季營收年增 13%。淨利由去年同期的 15.4 億美元、或每股 1.59 美元，增至 21.1 億美元、或每股 2.42 美元。調整後淨利排除了股票薪酬、所得稅與無形資產攤銷等影響。

Salesforce 預估本季 (第二季) 調整後 EPS 為 3.25 至 3.27 美元，營收為 112.7 億至 113.5 億美元。LSEG 調查分析師原先預估 EPS 3.25 美元、營收 113.6 億美元。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
  • 營收：111.3 億美元 v.s. 110.5 億美元
  • 調整後 EPS：3.88 美元 v.s. 3.12 美元

公司同時上調全年財測，預估調整後 EPS 為 14.06 至 14.12 美元，營收為 459 億至 462 億美元。以財測區間中值 460.5 億美元計算，代表約 11% 的年成長。LSEG 分析師原先預估全年 EPS 為 13.22 美元、營收 461.2 億美元。

不過，Salesforce 營運與財務長 Robin Washington 在財報電話會議中表示，公司財測已納入持續性挑戰，包括行銷與商務業務持續疲弱、Tableau 訂單與續約表現惡化，以及收購資料管理公司 Informatica 後，授權收入波動加劇。

AI 壓力仍籠罩軟體業

投資人近來對 AI 模型可能衝擊軟體公司成長前景感到擔憂，Salesforce 也因此遭遇賣壓。截至周三收盤，Salesforce 股價 2026 年迄今已下跌 33%，標普 500 同期上漲約 10%。

Salesforce 目前正透過併購與推廣 Agentforce AI 工具擴張業務。這些工具可自動執行部分銷售與客服流程。

公司表示，包括銷售、客服、行銷、商務與 Slack 在內的 Agentforce 應用，其訂閱與支援收入達 69.1 億美元，年增近 9%。

Data 360、Headless 平台及其他訂閱與支援收入則年增 25%，至 36.8 億美元，其中包含來自 Informatica 的 4.28 億美元收入。Salesforce 於去年 11 月以 96 億美元收購 Informatica。

Washington 指出，本季 Tableau 與商務業務表現偏弱。

Agentforce 年化收入首破 10 億美元

Agentforce 年化收入達 12 億美元，年增 205%，也是首次突破 10 億美元門檻。

截至本季末，剩餘履約義務 (RPO) 為 679 億美元，低於 StreetAccount 調查分析師預估的 686.1 億美元。

第一季期間，Salesforce 也收購了商務新創 Cimulate 與銷售新創 Momentum，但未公布交易金額。

此外，公司也表示，美國退伍軍人健康管理局 (Veterans Health Administration) 將於 Slack 導入 AI 代理系統。

Salesforce 共同創辦人兼執行長 Marc Benioff 表示，公司員工數持續增加，主要集中於銷售部門。

他指出，「我想大家都明白，我們現在和你們所做的事情——銷售與溝通——AI 代理目前還無法真正做到。」


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