鉅亨研報
台灣主動式 ETF 邁入一周年！首檔主動式 ETF - 主動野村臺灣優選 ETF (00980A)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 於 2025 年 4 月 22 日成立、5 月 5 日掛牌，短短的一年內，台灣已經有 28 檔主動式 ETF，規模逾新台幣 5,300 億元 (資料來源：TDCC 基金觀測站：2026/04/30)。統計顯示 2025 年全球主動式 ETF 進入爆發期，發行檔數不僅較 2024 年增加七成，也大幅超越被動式 ETF 與共同基金的發行數量。為了讓投資人同享主動式 ETF 周年慶的喜悅，野村投信準備了投資人到野村投信台北 101 辦公室打卡解任務等一系列慶祝活動 (詳細內容請參考野村投信官網)。
野村投信總經理黃宏治表示，野村投信作為市場領航者，成功爭取全台首檔主動型 ETF 的發行，主動野村臺灣優選 ETF (00980A)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 正式開啟台灣 ETF 市場的新篇章，在今年 3 月榮獲亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management) 頒發「台灣年度發行 ETF」之肯定。台灣是全球 ETF 市場成長最快速的市場之一，主動式 ETF 同樣深受投資人歡迎，過去一年來台灣已掛牌的 28 檔主動式 ETF 規模已超過新台幣 4,500 億元，受益人數超過 150 萬人 (資料來源：TDCC 基金觀測站：2026/04/22)，且越來越多的外資投信透過主動式 ETF 加入 ETF 市場，投資人選擇更加多元。野村投信目前已有三檔主動式 ETF - 主動野村臺灣優選 ETF (00980A)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 與主動野村台灣 50ETF (00985A)，以及即將於明日 (5/5) 掛牌的主動野村臺灣高息 ETF(00999A)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)，均投資台股但投資策略各有千秋，投資人可以根據自身需求選擇，也可以互相搭配多元化配置。
野村投信投資策略部副總經理樓克望指出，不只台灣，主動式 ETF 更在全球蓬勃興起。根據晨星資料，2025 年全球有接近 1,000 檔主動型 ETF 上市，較 2024 年上市數量增加 71%；相較之下，2025 年被動型 ETF 與共同基金僅分別發行 150 檔與 95 檔。此外，2025 年全球主動型 ETF 流入約 4,750 億美金，約占全部 ETF 的 1/3(資料來源：晨星，資料截至 2025/12/31)。根據各類型產品的淨流入金額，可以歸類出兩大趨勢：第一個是收益型產品為吸金主力：衍生性商品收益 (Derivative Income) 位居資金流入榜首，反映在全球震盪環境下，投資人對領息與避險策略的需求。
樓克望指出，目前台灣的主動式 ETF 規模約佔整體 ETF 市場的 5%，其中近 80% 資金集中在國內股票型，其次則為國外股票型與債券型。相較於全球市場，主動式 ETF 剛滿一周年的台灣仍有極大的成長潛力與空間，未來隨產品多樣化如債券型與國外型等，規模可望翻倍成長。
主動野村臺灣優選 ETF (00980A)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人游景德認為，美伊戰爭的修正不是熊市，而是多頭行情的健康回調，更何況 AI 的需求強勁，並未受到戰爭的影響。2025 年下半年以來「亞洲 > 美國 > 全球」，資金越發重視「AI 瓶頸」帶來的挑戰與投資機會。台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL/PCB... 等多元 AI 受惠題材，相比歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台股已在 AI 浪潮中佔據絕佳位置。
【野村投信贊助刊登】
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
上列主動式 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。在合理風險下，主動式 ETF 基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治與經濟變動之風險等。雖投資主動式 ETF 基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資主動式 ETF 基金之風險。除上述主要之風險外，有關主動式 ETF 基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。ETF 上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。主動式 ETF 基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站或本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。主動式 ETF 基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。投資人於基金成立日前 (不含當日) 參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨資產價格波動所產生的風險。ETF 基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受 ETF 基金受益權單位之申購或買回。
ETF 基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
★ 00980A 野村臺灣智慧優選主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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★ 00985A 野村臺灣增強 50 主動式 ETF 基金
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