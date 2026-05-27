鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 00:07

美國政府於美東時間 5 月 27 日在聯邦公報「公開檢閱」網頁進行預告，將正式發布聯邦公報，公告台美投資 MOU 中所載明給予台灣的非半導體 232 關稅優惠措施，並全面回溯自今年 5 月 1 日起正式生效。本次優惠措施涵蓋汽車零組件、原木與木製品，以及航空器零組件等關鍵產業。行政院副院長鄭麗君表示，美方積極落實 MOU 載明的優惠措施，將有助於顯著提升台灣相關產業的海外競爭力，未來台企得以進一步擴大在美國市場的策略布局。

今年 1 月 15 日所簽署的台美投資 MOU 中，共載明三大關稅優惠待遇，包括台灣對等關稅稅率 15% 且不疊加最惠國待遇（MFN）、半導體及其衍生品 232 關稅優惠，以及本次實質落實的非半導體 232 關稅優惠。針對對等關稅 15% 且不疊加 MFN 的待遇，在今年 2 月美國最高法院做出判決後，美方目前正透過 301 調查，就原先課徵對等關稅的範圍，重新確立對各國課徵關稅的法源基礎。

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鑑於美方目前尚未對台灣輸美的半導體及其衍生品課徵 232 關稅，在非半導體 232 關稅部分，台灣官方於今年 3、4 月間持續與美國商務部進行密切聯繫，極力主張已被課徵 232 關稅的非半導體優惠項目應先行生效。經過台美雙方詳細檢視關稅優惠適用品項清單，並依據美國政府的跨部門行政程序作業，美方最終敲定近日刊登公報，並將此優惠措施的生效日回溯至 5 月 1 日。

在具體的稅率調整方面，主要呈現三大核心變化。首先，台灣產值龐大的「汽車零組件」輸美稅率，由先前平均約 26.71% 大幅調降為 15%。這類產品過去的總稅率由 232 關稅的 25% 疊加 MFN（介於 0% 至 9%，平均為 1.71%）組成，調降後將大幅減輕台灣汽車供應鏈的關稅負擔。

其次，在原木、木材及木製衍生品中，「特定裝有軟墊之木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件」的稅率，同樣由先前平均的 25% 調降為 15%。這些產品過去受 232 關稅課徵 25%，其 MFN 稅率則均為 0%，新制實施後同樣降至 15%；至於木材中的「軟木材」稅率，則維持現行的 10%。

最後，高附加價值的「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品」稅率調降幅度最為顯著。過去依據不同品項，稅率分別為 232 關稅課徵 15% 不疊加 MFN、232 關稅 25% 加 MFN，或是 232 關稅 50% 加 MFN，總稅率介於 15% 至 55.7% 之間。