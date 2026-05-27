鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-27 23:30

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三 (27 日) 表示，在交易與投行業務持續強勁帶動下，摩根大通今年支出預估將進一步上調，同時他也透露，未來幾年可能尋求規模達 100 億至 200 億美元的大型收購案，顯示這家美國最大銀行正積極為下一階段成長預作準備。

戴蒙嗅到機會了？摩根大通準備砸200億美元收購(圖：REUTERS/TPG)

戴蒙在 Bernstein 策略決策論壇 (Bernstein Strategic Decisions Conference) 表示，摩根大通全年支出將「更接近」1,060 億美元，高於公司上月財報時重申的 1,050 億美元預測。

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他指出，額外增加的 10 億美元支出，大多來自交易與手續費收入優於預期，「這是好的額外 10 億美元」。

摩根大通股價周三早盤一度下跌近 3%，成為 KBW 銀行指數 24 檔成分股中表現最差個股。不過，市場仍普遍看好公司獲利動能。

戴蒙表示，摩根大通交易部門在第一季創下歷史最佳季度後，目前正朝史上第二強季度邁進。他預估，截至 6 月 30 日止當季市場業務收入可望年增 11%，甚至可能更高；投資銀行手續費收入則預料增加 10%。

他形容目前市場氣氛「非常狂熱」(gung-ho)，指出私募股權機構、企業客戶與資本市場活動都相當熱絡。

AI 熱潮與市場狂熱 推升華爾街業績

儘管市場仍面臨中東衝突、美債殖利率攀升與經濟放緩疑慮，但華爾街大型銀行近月交易與承銷業務表現持續強勁，尤其 AI 熱潮推升市場風險偏好，也帶動資本市場活動回溫。

戴蒙表示，摩根大通目前在各項核心業務上都看見自然成長機會，包括分行、銷售、科技與產品服務等領域，因此公司並不急於進行收購。

不過，他也坦言，若未來出現合適標的，摩根大通願意投入 100 億至 200 億美元進行大型併購。戴蒙說：「我確實認為，未來幾年可能有機會動用 100 億到 200 億美元買下某些業務，我們正在留意機會。」

若成真，這將成為戴蒙掌舵摩根大通 20 多年來最大規模收購案之一，也可能重新測試美國監管機構對大型銀行整併的態度。

在戴蒙領導下，摩根大通已成為美國資產規模與獲利能力最大的銀行之一。金融海嘯期間，公司曾低價收購 Bear Stearns 與 Washington Mutual；2023 年則在 FDIC 協助下接手 First Republic Bank。

戴蒙警告：別把併購當成成長捷徑

不過，戴蒙也強調，併購並非摩根大通主要成長策略，更不應成為企業掩蓋自身成長疲弱的藉口。他直言，許多企業在自然成長停滯後，往往開始過度談論併購。

戴蒙表示：「很多管理階層一旦自然成長做不好，就開始大談併購，我不想聽那些。真正重要的是，你如何成長你的業務——銷售、分行、科技、獲利、產品與服務。」

他指出，任何潛在收購標的，都必須能順利整合進摩根大通現有業務、符合公司文化，並強化核心業務，而非只是獨立存在的投資案。他說：「不能只是空中樓閣式的交易。」

近年摩根大通雖持續布局金融科技領域，但在 2021 年斥資 1.75 億美元收購學生貸款新創 Frank 後，卻爆發詐欺爭議，也讓公司之後對中小型金融科技收購轉趨保守。