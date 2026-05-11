鉅亨網編譯段智恆 2026-05-11 22:40

漢他病毒成新題材？莫德納領軍疫苗股走強 生技股集體飆漲(圖：REUTERS/TPG)

這波行情起因於 WHO 本月初通報，一艘懸掛荷蘭國旗、航行於大西洋的探險郵輪「洪迪亞斯號」(MV Hondius) 爆發漢他病毒群聚感染事件，引發市場對新興傳染病再度升溫的關注。儘管 WHO 強調整體公共衛生風險仍低，但相關消息仍迅速點燃資金對疫苗與防疫概念股的追捧。

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WHO 示警郵輪群聚感染 莫德納率先受資金追捧

根據 WHO 資料，此次疫情涉及的病毒株為「安地斯病毒」(Andes virus)，這是目前已知唯一可能在人與人之間傳播的漢他病毒種類。截至目前，WHO 已接獲 8 起病例通報，其中 3 人死亡，5 例已確認感染漢他病毒。

WHO 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，儘管病毒具致命性，但現階段整體公共衛生風險評估仍為「低」，且多數衛生機構也認為人傳人的情況相對罕見。

在疫情消息帶動下，莫德納周一開盤後股價一度大漲近 6%。該公司向美國財經媒體證實，正與美國陸軍傳染病醫學研究機構 (USAMRIID) 合作進行漢他病毒相關前臨床研究。

莫德納表示，相關研究目前仍處於早期階段，但反映公司持續投入新興傳染病防治技術開發，並透過 mRNA 平台建立更快速的疫苗應變能力。

分析師潑冷水：題材行情大於實質商機

儘管疫情題材推升生技股走強，華爾街分析師對商業前景則相對保守。Evercore ISI 在上周報告中指出，漢他病毒病例數長期偏低，整體市場規模有限，預期不太可能為莫德納帶來具實質意義的營收機會。

Evercore 分析師指出，莫德納作為散戶高度關注的熱門個股，股價往往容易受到疫情新聞刺激，即便背後的商業價值有限，市場情緒仍可能放大短線波動。

報告指出，漢他病毒屬於低發病率疾病，即使後續疫苗開發取得進展，也較難形成類似新冠疫情期間的大規模商機。不過，相關研究至少再次凸顯莫德納 mRNA 平台在面對新興病毒時的快速開發能力，這一點在新冠疫情後早已獲市場認可。

美國總統川普上周也針對此次事件表示，目前郵輪疫情「看起來已獲控制」，美國政府將很快公布更完整報告。