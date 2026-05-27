鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 00:00

配件廠搶先釋出保護殼 蘋果摺疊 iPhone 外觀輪廓逐漸明朗

保護殼亮相！蘋果iPhone折疊機設計細節曝光：軍規防摔、霧面質感(圖取自iFunSmart官網頁面)

《MacRumors》最新報導指出，配件製造商 iFunSmart 已率先上架蘋果首款摺疊 iPhone 保護殼樣品，進一步佐證近期流出的機身設計傳聞。

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報導指出，根據慣例，保護殼廠商通常會依據提前取得的模型機或洩露 CAD 圖檔開模量產，其規格往往與最終產品高度吻合。

iFunSmart 商品頁面顯示，該保護殼後置攝影平台僅有兩枚鏡頭開孔，機身輪廓偏薄，並預留圓形磁吸開孔。殼身具備軍規防摔等級、半透明磨砂質感、內建 N52 磁體，鏡頭與螢幕邊框分別有 1.5 公釐及 1 公釐凸起防護，設計僅見相機控制鍵開孔、無動作按鈕 (Action Button)，因應摺疊結構改採多段式卡扣而非一體式外殼。

但報導強調，保護殼自帶磁吸並不代表摺疊 iPhone 本身會搭載 MagSafe，現階段傳聞傾向該機型不支援此功能。