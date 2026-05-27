保護殼亮相！蘋果iPhone折疊機設計細節曝光：軍規防摔、霧面質感
鉅亨網編譯陳韋廷
配件廠搶先釋出保護殼 蘋果摺疊 iPhone 外觀輪廓逐漸明朗
《MacRumors》最新報導指出，配件製造商 iFunSmart 已率先上架蘋果首款摺疊 iPhone 保護殼樣品，進一步佐證近期流出的機身設計傳聞。
報導指出，根據慣例，保護殼廠商通常會依據提前取得的模型機或洩露 CAD 圖檔開模量產，其規格往往與最終產品高度吻合。
iFunSmart 商品頁面顯示，該保護殼後置攝影平台僅有兩枚鏡頭開孔，機身輪廓偏薄，並預留圓形磁吸開孔。殼身具備軍規防摔等級、半透明磨砂質感、內建 N52 磁體，鏡頭與螢幕邊框分別有 1.5 公釐及 1 公釐凸起防護，設計僅見相機控制鍵開孔、無動作按鈕 (Action Button)，因應摺疊結構改採多段式卡扣而非一體式外殼。
但報導強調，保護殼自帶磁吸並不代表摺疊 iPhone 本身會搭載 MagSafe，現階段傳聞傾向該機型不支援此功能。
業界普遍預期，蘋果將於今年秋季與 iPhone 18 Pro 系列同步發表摺疊 iPhone，配備 5.5 吋外屏與 7.8 吋內屏，折疊厚約 9.5 公釐、展開約 4.5 公釐，搭載 A20 Pro 晶片、12GB 記憶體、雙 4800 萬畫素主鏡頭，以側邊 Touch ID 取代 Face ID，預估起售價約 2000 美元。
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