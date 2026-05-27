鉅亨網編譯段智恆 2026-05-27 22:30

美國與伊朗有望達成協議、推動荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 恢復正常航運的消息，帶動國際油價大跌，美國公債價格周三 (27 日) 同步走高，市場押注能源價格降溫可能有助舒緩全球通膨壓力。

美國公債殖利率盤中一度全面下滑，各天期殖利率觸及逾一週低點。其中，30 年期美債殖利率一度跌至 4.98%，短暫跌破 5% 關卡。該殖利率自 5 月 12 日以來每日收盤都維持在 5% 以上。

‌



市場情緒受到伊朗國營電視台報導提振。報導指出，一份非正式的美伊諒解備忘錄草案，將允許荷姆茲海峽恢復商業航運。自今年 2 月底美軍空襲導致中東原油供應受阻後，油價持續飆升，也進一步推高全球通膨，迫使包括聯準會 (Fed) 在內的多國央行轉向更鷹派立場。

油價回落後，市場對通膨與升息壓力的擔憂暫時獲得舒緩。美國西德州原油 (WTI) 期貨價格跌破每桶 88 美元，布蘭特原油 (Brent) 也跌破 95 美元，雙雙創下 4 月 22 日以來新低。

美銀 (BAC-US) 美國利率策略師史威伯 (Meghan Swiber) 表示，油價落在每桶 80 至 100 美元區間，對 Fed 而言仍是「敏感區域」，因為若能源價格維持高檔，Fed 可能仍需進一步升息壓抑通膨。

她指出，市場對 Fed 升息的預期，將限制美債殖利率曲線進一步陡升的空間。

市場目前也高度關注即將公布的美國個人消費支出 (PCE) 物價指數。PCE 是 Fed 偏好的通膨指標，3 月年增率為 3.5%，市場預估 4 月可能進一步升至 3.8%，遠高於 Fed 長期 2% 的通膨目標。

儘管近期中東衝突仍未完全平息，但自 5 月 19 日以來，隨著市場陸續傳出和談進展，美債殖利率與油價整體呈現同步回落。不過，5 月期間美債殖利率仍一度升至多年高點，其中 30 年期殖利率創 2007 年以來最高水準，短天期殖利率也觸及逾一年高點。