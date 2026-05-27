鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 06:56

黃金周三 (27 日) 跌到兩個月低點，伊朗戰爭沒有明確結束一項，令市場預期貨幣政策將緊縮以抑制不斷上升的通膨，讓黃金這種不孳息的資產備受打擊。

黃金現貨下跌 1.3%，報每盎司 4447.71 美元，盤中觸及 3 月 27 日以來最低。

6 月交割的黃金期貨下跌 1.2%，報每盎司 4448.40 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼高級貴金屬策略師 Peter Grant 說：「中東局勢仍是最大的影響因素。市場曾經抱持一定程度的樂觀情緒，但隨著局勢持續拖延，這種樂觀情緒正在消退。」他補充指出，衝突持續正在加劇通膨擔憂。

伊朗國家電視台周三報導，德黑蘭將在與美國達成的框架協議內，於一個月內讓荷姆茲海峽的航運恢復至戰前水準，該協議還包括美軍從伊朗周邊地區撤軍。受此消息影響，金價跌幅收斂。

不過，市場仍認為能源驅動的通膨將促使聯準會 (Fed) 在今年年底前將升息 1 碼(25 個基點)。儘管黃金是規避通膨升溫的工具，但在高利率環境下，這種不孳息資產往往表現疲軟。

此外，明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 表示，雖然預測 Fed 何時調整利率還「為時過早」，但 Fed 必須專注於抑制似乎正在累積的通膨風險。

投資者正在等待周四公布的美國核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，以從中尋找貨幣政策路徑線索，這是 Fed 偏好的通膨指標。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 3.2%，報每盎司 74.46 美元。

現貨白金下跌 2.1%，報每盎司 1916.90 美元。

現貨鈀金上漲 0.1%，報每盎司 1386.47 美元。