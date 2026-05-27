鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 23:10

SpaceX 在提交給監管機構的 S-1 上市文件中揭露關鍵營運隱憂，坦承在推進軌道人工智慧 (Orbital AI) 戰略佈局時，面臨嚴重的高端 AI 晶片短缺，恐拖累其太空運算服務的規模化進程。

上市前先打預防針！SpaceX：AI晶片供給不足 TereFab計畫恐無法取得成功(圖:shutterstock)

SpaceX 在文件中直言，目前市場上可供採購的 AI 硬體設備無法滿足公司需求，這將成為其拓展星鏈 (Starlink) 加值服務與太空資料中心計畫的主要瓶頸。

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為因應這一困境，SpaceX 提出了自建 Terafab 晶圓廠的宏大構想，計畫透過垂直整合供應鏈，自主生產適用於太空極端環境的專用晶片。

SpaceX 表示，此舉可望從根本解決算力瓶頸，確保其在軌道 AI 領域的領先優勢。

然而，SpaceX 同時向潛在投資者發出警示，Terafab 專案技術門檻極高，存在失敗的風險。

更令市場關注的是，原本被視為重要盟友的特斯拉與英特爾，在法律上並未承諾長期支持 Terafab 晶圓廠計畫，這意味著 SpaceX 恐需要獨自承擔高達數十億美元的資本支出與技術風險。