迎接AI牛市！史上最強第四波工業革命已開始

上週歐洲央行年會後，市場偏鷹派解讀 Fed 主席 Powell 言論，美國利率水準尚不足讓通膨回落達標，不排除最後兩次會議連續升息，惟實際上 Powell 表示，後續會議是否升息尚未決定，任何可能性皆存在，故未排除連續兩例會議升息的選項，顯示 Fed 後續政策仍是仰賴數據 (data dependent) 模式。預測通膨見頂、升息接近尾聲，去年科技股面臨的主要利空都在今年獲得緩解，聯準會暫停升息激勵以及 AI 熱潮，已開啟台股新一輪牛市。
台灣享有科技島美譽，其中電子科技類股就是台灣最具代表性的行業，不僅產業市值權重最大，更是靠著強大的技術在全球供應鏈佔據要角，成為台灣最能受惠科技創新浪潮的產業。野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，AI 熱潮再次透過輝達 (Nvidia) 季報颳起旋風，隨著需要大量運算能力的 AI 應用出現後，GPU 逐漸成為主角，也讓市場對於生成式 AI 的發展潛力更為看好，ChatGPT 刺激了龐大的資金投入 AI 行業，帶動各方加碼投資。
過去歷史上發生過 3 次重要的工業革命，每一次革命，都將生產力提升到前所未有的高度，包含改變生活形態和歷史軌跡，美國半導體協會（SIA）估計，人工智慧（AI）與物聯網（IoT）將長期推升全球半導體產值，2030 年產業總營收上看 1 兆美元，科技革命性的變革，將改變未來 20 至 30 年的科技領域，科技股的新牛市才剛開始。
AI 將造就第四波最強的工業革命
謝文雄指出，要搭上 AI 投資獲利列車，除大型股外，還可從「數據分析」、「資料安全」、「AI 應用」等面向，都是將先前複雜的生產方式、昂貴的生產費用帶來顛覆性的改變。此外，伺服器相關供應鏈逆勢抗跌，在 AI 趨勢下，下半年營運將明顯優於上半年，推升伺服器產業重回成長軌道，未來 AI 浪潮帶動 ASIC 趨勢明確，伺服器需求有望大增，帶動成長動能。由於電子業下游較早開始清庫存，目前庫存已經連降 2 季，預計 2023 年第二季就可落底；而上游則因為較慢開始清庫存，目前才剛開始下降，預期最慢 2023 年第三季庫存去化可望告一段，隨著庫存去化，電子新產品銷售旺季到來，以及 AI 應用推展，有助於下半年接單動能恢復並且逐季成長。
電子業上下游庫存天數狀況
台股近期在 AI 浪潮的帶動下表現十分強勁，電子業庫存去化已逐漸恢復正常，AI 伺服器的採用，電源管理及伴隨而來的散熱系統，這些將屬於剛性需求，高速連接介面與高速傳輸線的需求也將帶動新的硬體升級規格。另外，半導體先進製程應用增加，預期 2024 年後，相關產業將迎來更大產值及獲利成長空間。除 AI 及半導體等長線看好的趨勢外，淨零碳排的需求增加，航太業務復甦，對於電動車上下游的需求、綠能及航太產業也將帶來新的成長契機。整體而言，AI 是台灣發展的重要基石，更是科技產業的黃金契機，長期成長性與競爭力十分 看好， AI 引領新多頭格局，建議投資人，聚焦長期看好的趨勢產業，持續加碼、著眼長期布局。
野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一
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績效 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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24.55
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58.11
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58.11
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55.64
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25.61
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101.91
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同類型平均
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13.64
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36.14
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36.14
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31.05
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9.06
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69.66
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四分位排名
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1
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1
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1
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1
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1
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1
資料來源：理柏 ，資料日期：2023/6/30
* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型
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