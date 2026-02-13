鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-14 07:19

據《CNBC》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 股價周五 (13 日) 走勢分歧，起因是 Arista Networks(ANET-US) 執行長向投資人表示，公司觀察到部分 AI 部署正轉向採用 AMD 晶片。

輝達股價周五下跌 2.2%，AMD 則上漲 0.67%。

Arista 執行長 Jayshree Ullal 在周四晚間財報電話會議上，被分析師問及與 AMD 合作情況時表示，「一年前，幾乎 99% 都是輝達對吧？如今我們觀察到的部署中，大約有 20%，甚至可能略高至 20% 至 25%，AMD 正逐漸成為首選的加速器。」

雖然股價變動幅度不大，但 Ullal 的言論仍引人注目，因為自三年多前 OpenAI 推出 ChatGPT 引爆 AI 熱潮以來，輝達在 AI 圖形處理器 (GPU) 市場一直占據主導地位。

目前輝達在 AI 晶片市場約握有 90% 市占率，潛在挑戰者除了 AMD 外，還包括 Google，其張量處理單元 (TPU) 需求也日益增加。輝達現為美國市值最高公司，市值超過 4.5 兆美元。AMD 在過去 12 個月股價大漲 85% 後，市值約 3,350 億美元。

Arista 在 AI 基礎建設熱潮中的角色，主要是提供用於連接高效能晶片的乙太網路 (Ethernet) 交換器技術。AMD 去年底宣布，將與 Arista 合作打造客製化 AI 叢集，用於模型訓練與推論。

但對 Arista 而言，部署多元化某種程度上也出於必要。輝達已開發自家網路技術，用於串聯其高效能 GPU，降低對 Arista 技術的依賴。去年 10 月，輝達宣布 Meta Platforms(META-US) 與甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 將採用其網路技術，消息一出導致 Arista 股價在兩天內下跌 10%。

Creative Strategies 晶片分析師 Ben Bajarin 表示，「這並非世界末日，但顯然能被納入輝達設計生態是有利的，而如今他們某種程度上正被排除在外，雖未完全排除，但影響已存在。」