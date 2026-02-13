鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-14 04:00

經過動盪的一年，傳統上被視為「避險天堂」的貨幣正遭遇前所未有的挑戰，三大避險貨幣——美元、日元與瑞士法郎——的穩定性，正出現分歧。

美元跌勢不止：關稅政策與債務憂慮

‌



美國總統川普在 2025 年以關稅政策重塑全球貿易，卻也引發「拋售美國」(Sell America) 的浪潮，導致包含美元在內的美國資產遭到大量拋售。

Julius Baer 在 12 月的報告中指出，美元的困境源於「反覆無常的貿易政策」。此外，川普推動的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act) 使美國陷入「難以持續的債務軌跡」。報告同時強調，川普對美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾施加的壓力，也嚴重削弱了投資人對美元的信心。

數據顯示，追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數 (DXY) 在 2025 年重挫 9.37%，並在 2026 年進一步走低。今年 1 月 29 日，在川普宣稱美元「表現很棒」之後，美元指數單日重挫 1.3%，創去年 4 月啟動關稅戰以來最大單日跌幅，並摔至近四年新低。

日元匯率在 2025 年走勢劇烈震盪，年初日元兌美元約在 156 附近，隨後受日本銀行 (BOJ) 升息訊號支撐，維持在 150 區間。然而，10 月高市早苗 (Sanae Takaichi) 就任首相後推行擴張性財政政策，導致日元重挫，並讓日本公債中的長債債殖利率飆升。

日元在高市上任到 1 月 23 日為止已貶值 5.9%。儘管 1 月下旬紐約聯準銀行傳出對美日對手匯率進行「匯率檢查」(rate check)，一度激勵日元反彈至 152，但隨後再度貶向 157 水準。

市場普遍認為，160 是美日當局出手的警戒線，ING 也指出，市場與官方將在 159 關卡展開激烈攻防。

瑞郎：最強貨幣引發出口與通膨隱憂

相較於日元與美元的劇震，瑞士法郎 (瑞郎) 展現強大韌性，2025 年對美元升值近 13%，並在 2026 年創下兌美元與歐元的 11 年新高。分析師指出，瑞士穩定的政局與低負債，使其成為當前最強避險貨幣。

然而，瑞郎過強讓瑞士當局陷入兩難。目前瑞士通膨率僅 0.1%，政策利率為 0%，如果瑞郎持續走強，可能迫使瑞士官員出口干預，以免匯率影響經濟。

瑞郎升值產生的去通膨壓力，嚴重威脅出口導向的瑞士經濟。瑞士央行 (SNB) 總裁 Martin Schlegel 日前在達沃斯論壇重申，必要時已準備好干預匯市。

避險光環位移

Ebury 策略主管 Matthew Ryan 認為，美元與日元近期確實失去了部分光彩，瑞郎則鞏固最強避險貨幣的地位。

MUFG 分析師 Lee Hardman 也指出，政治動盪削弱了美日貨幣的吸引力。