鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-14 11:40

美國公債殖利率週五 (13 日) 下滑，主因 1 月消費者物價指數 (CPI) 略低於市場預期，緩解投資人對通膨再度升溫的疑慮。

最新數據顯示，1 月整體 CPI 年增 2.4%，低於道瓊調查經濟學家預估的 2.5%。核心通膨 (剔除食品與能源) 則符合預期。由於先前美國政府部分停擺，這份報告延後數日才公布。

‌



債市反應方面，10 年期美債殖利率下跌逾 5 個基點至 4.05%；30 年期美債殖利率下滑逾 3 個基點至 4.695%；2 年期美債殖利率下跌約 6 個基點至 3.406%。殖利率下滑代表債券價格上漲，顯示投資人對利率前景的押注有所調整。

本週美國公布多項關鍵經濟數據，其中 1 月非農就業新增 13 萬人，遠高於市場預期的 5.5 萬人，且較 12 月下修後的 4.8 萬人明顯改善，讓市場一度重新評估聯準會 (Fed) 後續降息的可能性。

德銀 (Deutsche Bank) 分析師指出，這份 CPI 報告是市場觀察的重點，因投資人仍預期在新任聯準會主席領導下，未來可能出現進一步降息。不過，近期就業等經濟數據偏強，已讓市場對降息路徑產生更多不確定性。