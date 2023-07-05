鉅亨美股雷達：市場關注6月決策會議紀錄 特斯拉小幅調降日本地區售價

美股重要看點：

市場關注 Fed 決策會議紀錄以及 Fed 官員談話。美將公布耐久財、工廠訂單等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.862%。美股期貨週三 (5 日) 下跌，道瓊期貨下跌 0.44%，標普 500 期貨跌 0.45%，那斯達克 100 期貨跌 0.52%。

美國聯準會 (Fed)6 月暫停升息、但暗示可能連續兩次升息，讓投資人格外關注 7 月 25-26 日會議登場前的數據，因此若勞動力市場趨緩幅度超過市場預期，可能動搖市場的升息預期。

本週 Fed 將發布 6 月會議紀錄，鴿派官員對升息容忍度是觀察要點之一。本週預定演說的 Fed 官員包括有永久投票權的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams)，和今年有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)，兩人不約而同將在週四談話。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 在 7 月會議上再次升息的可能性為 88.7%。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 在接受採訪時表示，隨著房地產、製造業等受高利率衝擊產業開始顯露復甦跡象，美國經濟已經從滾動式衰退轉向滾動式復甦。

Yardeni 將美國第二季經濟成長預測提高了一倍，將實際 GDP 預測從 1.0% 上調至 2.0%。同時，他也將經濟軟著陸的可能性為由 70% 提高至 75%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月耐久財訂單月增率 (%)，前值 1.7

美國 5 月工廠訂單月增率 (%)，前值 0.4

重要個股動態：

歐盟科技產業主管布雷頓 (Thierry Breton) 周二 (4 日) 表示，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、Amazon(AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta(META-US) 和 Mircosoft(MSFT-US) 已經通知歐盟委員會，它們符合歐盟新科技規則中的守門人 (gatekeepers) 資格。

根據去年 11 月生效的《數位市場法》(DMA)，月活躍用戶超過 4500 萬、市值超過 750 億歐元的公司被視為提供核心平台服務的守門人。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (5 日) 表示，從本月初開始，其 Model 3 和 Y 電動車在日本的降價，降幅為個位數。

該公司日本官網顯示，低價的 Model 3 所有型號價格調降約 3%；同時將所有 Model Y 車型價格調降約 4%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌周四 (29 日) 表示，計劃在其加拿大平台上封鎖加拿大新聞，與臉書平台共同反對該國要求社交平台向當地新聞出版商付款的新法案。

該法案約莫 6 個月後生效，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌將自搜尋結果和其他谷歌產品中移除導向加拿大新聞的連結。