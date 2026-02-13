〈美股盤後〉應材飆超8% 亞馬遜九連跌 AI恐慌交易蔓延 三大指數周線全黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-14 06:10

美股週五 (13 日) 收盤分歧，標普 500 指數在最新通膨數據略低於預期後幾乎持平，但受「AI 恐慌交易」影響，三大指數本週仍全數收黑。

應材飆超8% 亞馬遜九連跌 AI恐慌交易蔓延 三大指數周線全黑 (圖：REUTERS/TPG)

數據顯示，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%、年增 2.4%，雙雙低於市場預期的月增 0.3% 與年增 2.5%。剔除食品與能源的核心 CPI 則符合預期，月增 0.3%、年增 2.5%。

本週市場焦點從利率走向轉向 AI 可能引發的顛覆性影響，美股掀起「AI 恐慌交易」，賣壓從軟體類股進一步擴散至金融、不動產與運輸等板塊。嘉信理財 (SCHW-US) 本週下跌 10.8%，摩根士丹利 (MS-US) 下跌 4.9%，Workday (WDAY-US) 下跌 11%，商用不動產公司 CBRE (CBRE-US) 更重挫 16%。

AI 相關疑慮也延伸至媒體產業，衝擊華特迪士尼 (DIS-US) 與 Netflix (NFLX-US)。迪士尼本週上漲約 3%，Netflix 則下跌 6%。

三大指數本週全數收跌，標普 500 下跌 1.4%，連續第二週收黑，道瓊週線下滑 1.2%；那斯達克本週跌幅最重 (2.1%)。

地緣政治消息方面，美國總統川普證實，國防部已調派「福特號」前往中東，使美軍在該地區同時部署兩艘航母，因應美國與伊朗之間緊張情勢升高。

美股週五 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 48.95 點，或 0.10%，收 49,500.93 點。

那斯達克指數下跌 50.477 點，或 0.22%，收 22,546.671 點。

S&P 500 指數上漲 3.41 點，或 0.05%，收 6,836.17 點。

費城半導體指數上漲 53.16 點，或 0.66%，收 8,137.859 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 51.86 點，或 0.36%，收 14,208.11 點。

標普 11 大板塊中有 7 個板塊收紅，其中公用事業大漲 2.69%、房地產上漲 1.48%，材料與醫療保健同步走強，支撐大盤表現。通訊服務、資訊科技下滑。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全數收黑。Meta (META-US) 下跌 1.55%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.06%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.41%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.26%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.16%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 週五收黑 0.41% 至每股 198.79 美元，連續第九個交易日走跌，在此期間下跌了 18.2%，創下自 2006 年 7 月以來最長的連跌紀錄，為微軟之後，第二家跌入熊市的「科技七巨頭」之一。

應用材料 (AMAT-US) 飆漲 8.08 至每股 354.91 美元，公司發布樂觀財測，凸顯 AI 熱潮與記憶體晶片短缺正推升這家美國最大半導體設備製造商的銷售動能。

Arista Networks (ANET-US) 也走高 4.81% 至每股 141.59 美元，該公司在記憶體晶片價格上升的背景下，仍重申全年毛利率指引。

Pinterest (PINS-US) 崩跌 16.76% 至每股 15.42 美元，因公司預測第一季營收低於市場預期，反映受關稅衝擊的零售商縮減廣告支出，加上競爭壓力升高。

Airbnb (ABNB-US) 因最新財報營收優於預期，並指出旅遊需求仍具韌性，股價走揚 4.65% 至每股 121.35 美元。

華爾街分析

Osaic 市場策略師 Phil Blancato 表示，通膨數據略偏溫和，對市場與外界預期即將上任的聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 來說應屬正面訊號。他指出，雖然這只是單月數據，但若趨勢延續，將有助於通膨受控並為未來降息鋪路。

市場情緒仍受 AI 顛覆疑慮影響。Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 研判，市場目前更關注 AI 可能對多數產業造成的衝擊，而非聯準會是否能持續降息。他認為，只要通膨仍受控，利率討論將回到勞動市場，在目前經濟條件下，聯準會可能採取較謹慎態度，並在今年稍晚才進行數次降息。

Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 指出，AI 的普及正改變企業獲利結構，並對就業市場形成上行壓力，同時可能帶來通膨下行效應。他表示，投資人正在重新評估哪些產業可能成為 AI 的贏家或輸家。

巴克萊分析師 Emmanuel Cau 表示，投資人對被視為「AI 輸家」的標的幾乎毫不留情，名單持續擴大，導致新舊經濟板塊及美股與其他市場之間的走勢分歧加劇。

他指出，在市場波動加大、且擔憂 AI 顛覆可能擴大為宏觀或信用風險之際，整體利率與企業獲利的基本面仍大致穩健。

鉅亨溫馨提醒：下週一 (16 日) 為總統日，美股休市一天