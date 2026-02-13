亞馬遜陷2006年以來最長跌勢 資本支出疑慮籠罩

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-14 06:38

據《彭博》報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 股價出現近 20 年來最長的連續下跌走勢，投資人持續質疑這家電商與雲端運算公司龐大的資本支出。

亞馬遜陷入2006年以來最長跌勢(圖：Shutterstock)

亞馬遜周五 (13 日) 下跌 0.4%，連續第九個交易日收黑，為 2006 年 7 月以來最長的連跌紀錄。這波跌勢期間股價累計下跌 18%，市值蒸發約 4,630 億美元，並收在 5 月以來最低水準。

股價下跌主要可追溯至本月稍早公布的財報。亞馬遜表示，今年將在資料中心、晶片及其他設備上投入高達 2,000 億美元的資本支出，遠高於市場預期。

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，「若亞馬遜因投入過多資本支出而導致自由現金流轉為負值，這將是重大疑慮與警訊，而投資人正愈來愈如此看待。」

投資人近期對大型科技公司在人工智慧 (AI) 上的支出規模日益憂心，該議題同樣拖累微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 股價。四大支出巨頭——亞馬遜、Alphabet、微軟與 Meta Platforms(META-US)——預估 2026 年資本支出合計將達約 6,500 億美元。

Saglimbene 指出，若這些科技巨頭因龐大投資而出現負值或較疲弱的現金流，將改變市場對其估值方式，尤其是在市場壓力加劇或 AI 發展不如預期的情況下。

亞馬遜股價本月迄今已下跌約 17%，勢將創下自 2022 年 4 月以來最大單月跌幅。同期那斯達克 100 指數 2 月下跌 3.2%。