野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】可留意短線股息題材的配置機會

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如何看待「太空 AI 帝國」? 近日 SpaceX 正式 IPO 掛牌，首日股價大漲近 20%，市值更一舉突破 2 兆美元大關，馬斯克成功描繪出「太空 AI 帝國」的宏偉藍圖並吸引無數散戶資金的青睞，然而當我們把目光從太空拉回地球，仔細剖析 SpaceX 的 IPO 公開說明書會發現，在公司預估高達 28.5 兆美元的未來潛在市場規模（TAM）中，太空 Space 佔 3700 億美元、衛星連線 佔 1.6 兆美元，而 AI 卻佔了高達 26.5 兆美元，顯然在其太空概念的背後，「AI」依舊才是核心戰場。對投資人而言，地面上的資料中心已經處於商業路徑清晰、技術全面落地的階段，太空題材雖然有趣迷人，但與其賭上資料中心火箭升空的未知風險，現階段鎖定純度更高的 AI 產業龍頭或許會是更穩健且有效率的選擇。

大盤利多因素： （一）AI 投資強勁：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二）AI 供應鏈瓶頸成關鍵：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，台系供應鏈為核心 （三）獲利動能上修：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+50%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一）籌碼雜亂：市場充斥短期投機熱錢與長期資金，資金快速輪動缺乏明確主線，股市上行動能有壓力 （二）通膨與債市疑慮：美國通膨壓力再起，聯準會政策不確定性為高估值科技股帶來沉重的修正壓力 可留意短線股息題材的配置機會 隨著美伊達成停戰協議，荷姆茲海峽預計恢復通行，國際油價連續回落，有助於市場對通膨與能源價格上行的擔憂降溫。我們認為企業基本面與產業趨勢仍是投資焦點，現階段 AI 仍是最具確定性的核心成長主軸無疑，觀察看到包括 AI Token 使用量持續攀升、部分 AI 平台調漲收費模式，均反映使用需求在擴張，產業正逐步邁向商業化與變現階段，成長動能未見轉弱，不過短期而言，科技股累積漲幅偏高，加上產業雜音干擾，確實有資金部分轉向具防禦屬性的高股息族群，特別以金融股受惠於資本市場回溫，獲利顯著改善，光今年前五個月便已超越去年全年獲利，有助於支撐其評價與股息展望。展望後市，預期將呈現「短線高股息、長線 AI」的格局。高股息與金融股可望階段性受惠資金配置，但在 AI 趨勢不變的前提下，仍應聚焦於具長期競爭力的 AI 產業鏈。

警語

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