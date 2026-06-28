鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-29 07:00

美國聯準會 (Fed) 主席華許預定周三 (7 月 1 日) 出席在葡萄牙辛特拉 (Sintra) 舉行的歐洲央行 (ECB) 年度論壇，這將是他自今年 5 月上任以來，首次在美國以外的地方公開亮相，時間正值金融市場壟罩於再度爆發動盪的危險中，而他屆時將與其他三位 2008 年全球金融危機的資深老將同台亮相。

華許當年身為 Fed 理事，在 2008 年秋季參與並主導美國政府向九大巨型銀行注資的前所未見紓困計畫，而這回主持論壇的 ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde)，當年正是法國的財政部長。

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此外，現任英格蘭銀行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey)，當年以英國央行官員身份親自操盤銀行紓困案。加拿大央行(BoC) 總裁麥克勒姆 (Tiff Macklem) 當年正在渥太華的財政部任職，奔走於七大工業國集團 (G7) 與金融穩定委員會 (FSB) 會議之間。

而在本次論壇上，金融穩定的隱憂、尤其是人工智慧 (AI) 榮景帶來的潛在泡沫，將成為一大主題。

就在幾天前，加拿大央行的麥克勒姆才發出警告，直指美國的過度投資「正在為痛苦的修正埋下伏筆」。上個月，歐洲央行也在半年一度的金融穩定報告中，對市場動盪風險發出類似預警。

彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 資深歐元區經濟學家 Simona Delle Chiaie 說：「隨著華許首次以 Fed 主席身份與拉加德、貝利及麥克勒姆同台亮相，這場辯論的攻防焦點預料將遠遠超越通膨本身。雙方將更聚焦於央行如何在駕馭地緣政治不確定性，以及 AI 引發的金融穩定風險等全新格局下，持續推動創新。」

本周齊聚辛特拉的央行官員們，也可能集體默哀悼念日前過世的前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan)，他被金融場奉為「大師」(The Maestro)，帶領美國走過各種經濟動盪，但卻因 2006 年卸任後不到兩年就爆發次貸危機、以及其後的 2008 年金融海嘯，而遭受批評。

事實上，華許在上任後首次主持的 6 月決策會議上，似乎頗有師法大前輩葛林斯潘 (Alan Greenspan) 意味，不僅首份聲明大幅「瘦身」，還刪除了有關政策前景的「前瞻指引」。

全球投資人將密切關注，華許的「低資訊量」方法究竟能走多遠。對照其他主要央行，ECB 的拉加德也放棄了前瞻性指引，但英國央行仍根據不同的經濟情景，對經濟的發展趨勢提供相當詳細的評論。

即將重返學界的國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 日前支持這項作法，他認為，強而有力的前瞻指引讓各國央行在承諾未來行動上受到限制，例如限制了 Fed 對 Covid-19 疫情後爆發的通膨採取更迅速的反應。