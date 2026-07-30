鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-30 14:10

台北股市今 (30) 日開盤遭遇清洗融資的去槓桿賣壓，指數並下探 39404.65 點，早盤電子股由台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及 ABF、CCL 類股撑盤，一度上漲 1116.24 點，但尾盤在則出現強大賣壓打壓指數，終場台股大盤跌破 4 萬點大關收在 39933.30 點，較昨日下跌 105.88 點，成交值 1.1 兆元。

〈台股盤後〉千點反彈白忙一場 電子股賣壓仍重 跌105點失守4萬點大關。(鉅亨網記者張欽發攝)

而代表中小型股的 OTC 指數表現更是弱勢，終場收在 326.23 點，下跌幅度高達 2.4%。

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同時，在匯市方面，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.456 元、貶值 9.0 分，成交金額 13.9 億美元。

對今天台股的盤勢，資深證券分析師簡伯儀指出，台股今天盤中股價呈現跌深反彈的走勢，不過由於整體大盤融資浮額人比較凌亂的關係，指數在這邊呈現反覆震盪的走勢，近期店頭市場跌幅相對較大，顯示目前中小型的個股在這邊能有去化浮額的壓力，加上近期整個技術指標，量能潮都相對的不利多方，短線跌深的弱勢股反彈能需要有警戒，建議短線上人需調解手中的弱勢股，目前仍不宜大幅度加碼，靜待籌碼清洗乾淨，加上近期國際股市回溫再進場。

台北股市集中市場 30 日開盤報 40048.94 點，最低 39404.65 點，最高 41155.42 點，尾盤在則出現強大賣壓打壓指數，終場台股大盤跌破 4 萬點大關收在 39933.30 點，較昨日下跌 105.88 點，成交值 1.1 兆元。今天大盤電子類股下跌 0.34%，占大盤成交值比重 79%，金融股上漲 1.49%，占大盤成交比重 2.7%。

台股今天收盤台積電小漲 5 元或 0.23%，但被動元件族群如國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 及禾伸堂 (3026-TW) 深鎖跌停；而權值股廣達 (2382-TW) 也收跌停，讓電子股表現大爲失色，電子材料業 CCL 類股及 IC 載板類股各有表現，台光電 (2383-TW) 盤中一度漲停，收盤上漲 5.24%，收盤報 4315 元。