【台股操盤人筆記】在輪動與過熱中堅守優質AI部位

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野村腳勤觀點： 聚焦規格升級與技術護城河，避開景氣循環雜音 台股在 AI 浪潮帶動下呈現百花齊放格局，這是台灣的優勢，但也導致市場資金分散缺乏一致方向性。若從長期配置角度思考，投資主軸仍應明確聚焦於「具備規格升級 (spec up) 產業與技術護城河的 AI 權值股」，包含先進製程、先進封裝、測試、CCL、ABF 與 PCB 等關鍵環節。這種類型的產業持續受惠 AI 算力提升，且龍頭企業多半在全球供應鏈中佔據關鍵地位，也使其更有底氣透過漲價進一步強化獲利穩定性。相對而言，有些 AI 受惠產業本質上仍偏向價格循環導向，成長延續性需要花更長時間觀察，且在全球競爭中大多並非領導廠商角色，議價能力相對有限。在當前群魔亂舞的行情下，更應審慎區分「結構成長」與「循環行情」，避免因短期資金輪動而偏離核心方向。

經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，台系供應鏈為核心 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+56%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） 籌碼雜亂 ：市場充斥短期投機熱錢與長期資金，資金快速輪動缺乏明確主線，股市上行動能有壓力 （二） 通膨與債市疑慮 ：美國通膨壓力再起，聯準會政策不確定性為高估值科技股帶來沉重的修正壓力 在輪動與過熱中堅守優質 AI 部位 近期市場呈現顯著的快速輪動，資金在 AI 主流與非主流族群間頻繁切換，一個觀察是部分基本面尚未改善的消費性電子股出現補漲，反映資金積極尋求低位階標的的投機行為；另一方面，大盤融資餘額去化速度緩慢，題材股表現趨於活躍，皆顯示市場情緒偏向樂觀甚至過熱的現象，短線上勢必須將修正風險納入投資考量。不過拉長投資週期來看，AI 大趨勢與強勁的基本面仍是台股中長期多頭的堅實後盾，即便近期 Fed 利率政策與 AI 產業偶有雜音，一線 AI 指標大廠對未來數年（即便展望到 2030 年）的獲利成長能見度仍舊明朗，相較於二、三線廠可能面臨轉單導致基本面下修的風險，集中資金在優質 AI 龍頭企業仍是最穩健的策略。策略上，應避免在股市高檔時追逐熱門題材股，並對核心 AI 持股保持耐心，靜待籌碼去化與沉澱，迎接資金重新輪動回基本面最扎實的 AI 主線。

警語

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