鉅亨網編譯段智恆 2026-07-30 21:55

微軟 (MSFT-US) 與 Meta Platforms(META-US) 周四 (30 日) 盤中股價走勢兩樣情，凸顯投資人對大型科技公司人工智慧 (AI) 投資給出截然不同的評價。微軟股價大漲 15%，Meta 則重挫 9%，延續創紀錄連跌走勢。

AI燒錢誰先回本？微軟狂飆15%、Meta慘跌9% 華爾街給出不同答案(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，微軟盤中股價上漲 15.12%，每股暫報 449.80 美元；Meta 盤中股價挫跌 9.15%，每股暫報 532.02 美元。

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微軟周三公布 2026 會計年度第四季財報，營收優於分析師預期，關鍵的 Azure 雲端業務以固定匯率計算成長 43%，同樣超越市場預估。公司還表示，Microsoft 365 Copilot 付費席次已突破 3,000 萬個，高於 4 月時的逾 2,000 萬個，顯示部分 AI 投資正逐漸轉化為實際收入。

Forrester 首席分析師 Tracy Woo 指出，微軟營收表現強勁，加上 Copilot 採用速度加快，顯示公司投入 1,900 億美元建置資料中心，已開始帶來回報。

即使微軟重申 2026 會計年度資本支出展望，並暗示 2027 會計年度可能進一步擴大支出，股價仍大幅上漲。在市場日益擔心 AI 成本過高之際，微軟的雲端成長與 AI 產品收入，暫時緩解投資人對巨額資本支出的疑慮。

Meta 面臨的情況截然不同。公司最新一季獲利低於市場預期，並預估本季營收介於 610 億至 640 億美元，以區間中值 625 億美元計算，低於倫敦證交所集團 (LSEG) 統整分析師預估的 631.5 億美元。

隨著 Meta 持續投入 AI 基礎設施，單季自由現金流較去年同期暴跌 91% 至 7.84 億美元，進一步加深市場對支出回報的疑慮。執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 透露，部分企業願意以明顯高於 Meta 成本的價格租用運算資源，暗示公司可能把多餘算力出租給第三方。