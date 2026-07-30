鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-30 21:24

聯準會 (Fed) 最關注的通膨指標在 6 月降溫，整體個人消費支出 (PCE) 物價指數更出現 2020 年 4 月新冠疫情爆發以來首次單月下滑，但年增率仍遠高於 2% 目標，顯示美國物價壓力尚未完全消退。

美國商務部周四 (30 日) 公布，6 月 PCE 物價指數月減 0.1%，主要受到能源價格下跌帶動，年增率則從 5 月的 4.1% 降至 3.7%。

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Fed 最關注的通膨指標在 6 月降溫，整體 PCE 物價指數更出現 2020 年 4 月新冠疫情爆發以來首次單月下滑 (圖：ZeroHedge)

排除波動較大的食品與能源後，6 月核心 PCE 月增 0.1%，低於市場預期的 0.2%；年增率也從 5 月的 3.4% 降至 3.3%。從細項來看，服務價格仍是當月物價上漲的主要來源，顯示部分通膨壓力依然頑強。

6 月核心 PCE 月增 0.1%，低於市場預期的 0.2%；年增率也從 5 月的 3.4% 降至 3.3%。(圖：ZeroHedge)

PCE 數據通常不會單獨引發金融市場劇烈波動，因為這項指標大量採用美國勞工部稍早公布的通膨數據，交易員多半能夠提前推估結果。不過，PCE 是 Fed 制定貨幣政策時最重視的物價指標，因此仍是市場研判利率走向的重要依據。

Fed 昨日維持利率不變，未如部分市場人士擔心般實施 3 年來首次升息。主席華許 (Kevin Warsh) 表示，Fed 仍決心讓通膨回到 2% 目標，但近幾周市場利率走高，讓決策官員獲得更多觀察空間。

然而，12 名具有投票權的官員中有 3 人主張升息，加上長天期美債殖利率大幅攀升，顯示要求 Fed 進一步壓抑通膨的壓力正在增加。6 月過後，美伊衝突再度升溫並推高油價，能源成本是否重新帶動通膨反彈，也成為未來幾個月的重要變數。