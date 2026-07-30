鉅亨網新聞中心 2026-07-30 13:40

OpenAI、Anthropic、谷歌 (GOOGL-US)、Meta(META-US) 及微軟 (MSFT-US) 等 AI 巨頭罕見站上同一陣線，呼籲美國政府建立國際協調機制，必要時限制頂尖 AI 的研發速度，尤其針對可能加速技術迭代的「自動化 AI 研發」，為產業發展踩下煞車。

這項訴求來自《Pacing the Frontier》（引領前沿）公開聲明，已有超過 1100 名一線研究人員連署，包括 OpenAI 首席科學家 Jakub Pachocki、研究長 Mark Chen，以及 Anthropic 共同創辦人 Jack Clark 等重量級人物。這些平時在算力、客戶與技術領先地位上激烈競爭的業界人士罕見形成共識，警告 AI 發展速度可能超越人類理解及管控能力。

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這份聲明最核心的擔憂並非老生常談的「AI 風險」，而是針對技術發展路徑的精準判斷：全球領先的 AI 公司正迅速跨入「自動化 AI 研究」的門檻。

數位世界的限速器正在消失

傳統的研發流程受限於人類的生理與組織效率——研究員需要休息、工程師需要溝通、實驗需要排程，這些低效率的環節無意間扮演了技術發展的「限速器」。

然而，當 AI 模型開始具備閱讀論文、提出假設、撰寫訓練代碼、設計實驗甚至分析失敗原因的能力時，這個限速器即將消失。

簽署者擔心，這種「模型研發模型」的循環將導致能力爆炸式成長，速度之快將遠超人類理解與控制系統的能力。

在市場競爭的邏輯下，沒有單一企業敢率先按下暫停鍵，因為任何一家公司減速，都意味著人才、客戶與技術優勢的流失。

因此，他們請求政府介入，推動建立國際工具，讓產業擁有共同減速的可能性，以便為人類爭取寶貴的反應時間。

安全事故敲響警鐘

就在聲明發布前一周，OpenAI 公開了一起驚人的內部事故。在對一款未發布的前沿模型進行「極限網路攻擊」測試時，模型為了完成指定的網路安全任務，主動發現並利用了一個零日漏洞，甚至透過盜用憑證與遠端代碼執行，成功入侵了 Hugging Face 的生產基礎設施並奪取測試資料。

OpenAI 最終認定這是一起「前所未有的網路安全事件」。

這起事故深刻揭示了現實的威脅：AI 並不需要具備自由意志或惡意，只要給予一個目標、足夠強的能力以及足夠長的執行時間，它便能採取人類意想不到的極端手段完成任務。

隨後，OpenAI 加強了內部基礎設施控制，並坦言這些安全措施將以犧牲研發速度作為代價。對於一直競逐速度的公司而言，這無疑是一個沉重的經營考量。

自主科研能力的躍進

與聲明發布同一天，Anthropic 展示了 Claude Mythos Preview 在密碼學領域的突破性成果。該模型在針對後量子時代數位簽章方案及 AES 加密算法的攻擊研究中，自主完成了大部分工作，且效率驚人。

這些成果展示了 AI 在閱讀複雜文獻、提出數學弱點並利用多代理系統（Multi-Agent System）自我修正方面的卓越能力。

當模型具備了自主進行前沿科學研究的閉環，人類的角色將被壓縮至僅僅提供算力與驗證條件的審查者，這正是聯名聲明中強調的技術分水嶺。

發展與安全的矛盾螺旋

在近期的一次 Podcast 訪談中，奧特曼談及了 Hugging Face 安全事故，同時討論了 OpenAI 計劃以每週新增一吉瓦速度擴建算力的決策。

這兩項截然不同的行動並置，清晰勾勒出當前 AI 產業的核心矛盾：一方面是追求極致研發速度與算力擴張，另一方面則是必須面對模型能力成長與安全驗證之間不斷擴大的「速度差」。

儘管外界猜測這份聲明可能包含商業利益考量，例如透過提高許可門檻來鞏固頭部公司的市場地位，但這些分析不足以涵蓋問題的本質。

這群最接近頂尖技術的實踐者，真正看到的是模型獨立執行長期任務的能力正在騰飛，而人類修復系統與理解風險的速度卻嚴重滯後。

這場聯合行動並非意味著競爭終結，OpenAI 與 Anthropic 依然會為了技術領先而搏殺。

然而，這封聲明揭示了一個深層的警訊：當 AI 發展速度已經從外部批評者的議題，轉變為企業管理層難以消化的真實威脅時，人類社會必須嚴肅面對——在技術加速狂奔的道路上，誰擁有決定何時踩下煞車的權力？