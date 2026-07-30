鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-30 21:43

美股主要指數周四 (30 日) 開高，擺脫前一日聯準會 (Fed) 維持利率不變後的賣壓。微軟 (Microsoft) 財報與展望優於預期，緩解市場對科技巨頭投入巨額資金發展人工智慧 (AI) 卻難以獲利的疑慮，帶動晶片股與科技股反彈。

投資人同時消化最新經濟數據，美國第二季 GDP 成長 1.5%，低於預期但內需仍然強勁；6 月 PCE 物價指數則意外月減 0.1%，顯示經濟保持韌性之際，整體通膨也有所降溫。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 200 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 390 點或 1.6%，標普 500 指數漲 0.8%，費城半導體指數漲近 5.5%。台積電 ADR 漲逾 5.0%。

美股周四展開反彈，投資人逢低承接先前遭大幅拋售的科技股，帶動晶片製造商回升。最新經濟數據則顯示，美國經濟基本面依然穩健，但尚未出現過熱跡象，進一步支撐市場情緒。

華爾街最擁擠的交易之一近期大幅回檔後，半導體巨頭在早盤普遍反彈，那斯達克 100 指數期貨上漲 1.5%。微軟 (Microsoft) 股價勁揚 9%，主因旗下雲端業務創下 4 年來最快成長速度，強勁漲勢抵銷 Meta 因本季營收展望令人失望而下跌的影響。

經濟數據公布後，美股維持漲勢。美國第二季經通膨調整後的國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 1.5%，低於市場預期，但消費支出加速成長，企業投資也保持穩健，顯示國內需求仍具韌性。美債價格變動不大，30 年期美債殖利率維持在 2007 年以來高點附近，美元走低，油價則呈現震盪。

市場接下來將把焦點轉向蘋果 (Apple) 與亞馬遜 (Amazon) 盤後公布的財報，以尋找「美股七雄」後續走勢的更多線索。隨著投資人日益擔心科技巨頭投入人工智慧 (AI) 的龐大資金能否轉化為實際報酬，美股七雄今年以來整體表現大致落後大盤。

瑞銀投資長辦公室策略師 Hoffmann-Burchardi 表示，仍看好 AI 長期成長趨勢，但投資人應控制持股過度集中的風險，並將投資範圍擴大至防禦性較高的科技股。

截至台北時間周四（30 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 15.05%，至每股 449.32 美元

微軟 (Microsoft) 盤前大漲 9%，此前公布單季營收 900.1 億美元，高於倫敦證交所集團 (LSEG) 統整分析師預估的 876.2 億美元。Azure 以固定匯率計算成長 43%，也優於 StreetAccount 預估的 40.2%。微軟並表示，Azure 在 2026 會計年度的營收首度突破 1,000 億美元。

Meta(META-US) 早盤股價下跌 8.44%，至每股 536.21 美元

Meta Platforms 盤前重挫近 9%，公司最新一季每股盈餘為 6.18 美元，較 LSEG 統整分析師預估低 1.04 美元。Meta 預估第三季營收將介於 610 億至 640 億美元，區間下緣低於分析師預估的 631.5 億美元，疲弱財測引發市場對其成長前景的疑慮。

星巴克 (SBUX-US) 早盤股價上漲 2.89%，至每股 107.15 美元

星巴克 (Starbucks) 盤前勁揚 6%，公司上調全年財測，最新一季同店銷售成長 7.9%。調整後每股盈餘為 0.85 美元，高於分析師預估的 0.66 美元；營收達 93.2 億美元，也優於市場預期的 91.6 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國第二季 GDP 季增年率初值報 1.5%，預期 2.1%，前值 2.1%

美國第二季核心 PCE 季增年率初值報 3.4%，預期 3.5%，前值 4.4%

美國第二季實質個人支出季增年率報 0.4%，前值 0.4%

美國 6 月 PCE 物價指數年增率報 3.7%，預期 3.7%，前值 4.1%

美國 6 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.9%

美國 6 月核心 PCE 物價指數年增率報 3.3%，預期 3.3%，前值 3.4%

美國 6 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 19.7 萬，預期 20.1 萬，前值 18.8 萬

美國上周續領失業金人數報 178.2 萬，預期 180 萬，前值 178.9 萬

華爾街分析：

摩根大通目前預計 Fed 將於 12 月升息，比該行先前預期的 2027 年下半年還要早。首席美國經濟學家在一份報告中寫道：「在華許的記者會上，他再次未能明確說明，他打算如何實現自己所強硬宣稱的抗通膨決心。」