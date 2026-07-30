鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-30 20:41

美國第二季經濟成長速度低於預期，主要受到貿易逆差擴大及企業去化庫存拖累，但消費支出明顯回升，人工智慧 (AI) 熱潮也持續帶動企業投資，顯示國內需求仍具韌性。儘管美伊戰事推升能源價格並打擊信心，美國經濟目前尚未出現大幅失速跡象。

美國經濟真的失速？第二季GDP僅增1.5% 內需卻意外強勁(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (30 日) 公布初值，第二季經通膨調整後的國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 1.5%，低於第一季的 2.1%，也不及《路透》調查經濟學家預估的 2.1%。由於 6 月商品貿易與零售庫存數據較弱，部分經濟學家在報告公布前，已將 GDP 預測下修至 1.5%。

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貿易、庫存掩蓋內需韌性

第二季淨出口拖累 GDP 約 1 個百分點，企業庫存減少也拉低成長率約 0.67 個百分點，反映企業可能在戰爭及關稅不確定性下加速消化庫存。因此，1.5% 的 GDP 增幅未必完整呈現美國經濟的實際需求狀況。

排除淨出口、庫存變動與政府支出後，衡量國內需求的「國內私人最終銷售」第二季成長 3.9%，不僅超過第一季增幅的兩倍，也創 2023 年初以來最快速度，顯示民間經濟動能仍然強勁。

占美國經濟活動逾三分之二的消費支出，第二季成長 3.2%，遠高於第一季的 0.5%。家庭增加購買家具、汽車等耐久財，休閒、餐飲及住宿等非必要服務支出也同步升高。較往年豐厚的退稅、促銷活動，以及高所得家庭受惠於資產價格上漲，都為消費提供支撐。

不過，經濟學家警告，薪資增幅僅勉強追上通膨，家庭正透過降低儲蓄維持支出。6 月個人儲蓄率降至 2.7%，創 4 年新低，這種消費模式恐難長期延續。若中東戰事持續、汽油價格維持每加侖 4 美元以上，家庭可能轉向增加預防性儲蓄，使下半年消費與經濟成長承壓。

AI 投資續撐經濟成長

企業投資仍是第二季經濟的重要支柱。非住宅固定投資成長 8.4%，其中工業設備投資創 2011 年以來最大增幅，運輸設備支出則寫下兩年來最大成長。資訊處理設備與軟體投資也保持強勁，反映大型科技公司持續擴建資料中心並投入 AI 基礎設施。

聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 周三形容美國經濟韌性「令人印象深刻」，並表示企業投資的強勁程度尤其突出。Meta Platforms(META-US)與微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭正積極擴充 AI 資料中心，儘管市場持續質疑龐大支出能否帶來足夠回報，相關投資目前仍為國內需求提供重要支撐。