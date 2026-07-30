鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-30 12:32

台股近期量縮震盪，據證交所及櫃買中心資料顯示，今 (30) 日共計有 26 檔個股遭關禁閉，包括上市 11 檔、上櫃 15 檔，其中 2 檔處置股雅特力 - KY(6907-TW)、創泓科技 (7714-TW) 將在明 (31) 日出關，也新增 3 檔處置股，包括光通訊股環宇 - KY(4991-TW) 及華星光 (4979-TW)，處置期從今日起至下 (8) 月 14 日止。

都關禁閉了還跌 今26檔同遭處置 被動元件3檔齊跌停 新關3檔綠燈閃爍。(鉅亨網料照)

觀察 26 檔處置股中，涵蓋半導體、電子零組件、光電、生技及 DR 等族群，受今日台股成交量大幅縮減近 7,000 億元影響，又以被動元件類股近期以來跌勢最較為沉重，包括禾伸堂 (3026-TW)、信昌電 (6173-TW)、華新科 (2492-TW)、日電貿 (3090-TW) 等 4 檔個股，今日包括禾伸堂、信昌電、日電貿 3 檔今日皆亮燈跌停，禾伸堂、華新科成交量雖有增加，但仍未達萬張，信昌電則不到千張成交量。

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今日新增處置的個股中，華星光重跌 8%，目前成交量僅 1,700 張，僅昨 (29) 日 1.7 萬張十分之一成交量；環宇 - KY 成交量更僅有 500 張以下，開盤一度亮燈跌停；聯友金屬 - 創 (7610-TW) 雖是千金股，但成交量也不滿千張，盤中亮燈跌停板。

觀察目前處置股名單中，還有合晶 (6182-TW)、中探針 (6217-TW)、雷虎 (8033-TW) 等個股，大多數個股採 20 分鐘分盤交易，少數如合晶、威信實業 *- 創、昇陽半導體、點晶、亞泰金屬、雅特力 - KY 及創泓科技則採 5 分鐘分盤交易。其中，尚茂採 25 分鐘分盤交易，觀察尚茂今日股價除了亮燈跌停板外，成交量連 50 張都不到。