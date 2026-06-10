鉅亨研報 2026-06-10 11:29

加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/06/03）

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野村腳勤觀點：

掌握 AI 供應鏈的「轉折佈局」

以台積電供應鏈為例，我們確信許多設備商與關鍵零組件廠的訂單能見度已延伸至 2027～2028 年，反映在股價上，分析師對估值判斷不再只依靠短期獲利，而是以可靠的前瞻成長性來做預估，這進一步強化了我們對 AI 供應鏈的長期投資信心。而從 AI 技術發展的層面來看，AI 伺服器架構也從 GPU 主導逐步走向 GPU 與 CPU 更均衡的配置，Vera Rubin 就是最佳例子，這同時帶動了晶片、滑軌、散熱，彼此間協作互連的複雜度大幅提升，近期輝達產品就因散熱與超頻問題導致規格調整，但回到 AI 投資的本質，該事件屬於單一世代的技術調整，並未改變 AI 技術發展與產業成長趨勢，甚至可能加速 2027 年新產品在高階散熱技術的提前導入，成為股價升級的催化劑。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一） AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂

（二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，台系供應鏈為核心

（三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+50%，持續上修並領先全球主要股市

大盤利空因素：

（一） 成本上升 ：記憶體報價大漲恐造成消費性電子銷售量下滑，對非受惠 AI 電子業形成壓力

（二） 通膨與債市疑慮 ：美國通膨壓力再起，聯準會政策不確定性為高估值科技股帶來沉重的修正壓力

基本面驅動下的穩健多頭格局

近期盤勢雖出現樂觀情緒升溫、融資快速增長的現象，但從結構觀察，融資餘額佔整體市值比例不斷下降，目前水準僅 0.7%，遠低於歷史過熱期的 4.5%，這顯示市場並未進入過度槓桿階段，資金動能來自你我投資人的超額儲蓄、ETF 定期定額等「真金白銀」的實質資金進場，整體風險仍相對可控。我們認為本波行情的支撐在於企業中長期獲利確定性的顯著提升。以野村投信內部追蹤的 414 檔持股為例，透過每個月持續且密集的公司拜訪與基本面研究，全年 EPS 成長預估已自今年 1 月的約 20% 上修至 5 月的 50%，基本面改善幅度顯著，進一步強化我們對 AI 投資的信心。我們認為長期投資成功關鍵不在短期波動、融資高低等情緒指標，而在於是否仍能找到具合理評價與成長潛力的標的，只要產業能見度未顯著下修，市場即使出現震盪，更多是良性股價整理而非出現系統性風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

【野村投信贊助刊登】