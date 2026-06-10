鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 13:30

儘管特斯拉執行長馬斯克曾多次公開質疑美國大學的價值，但這並未阻止美國頂尖大學成為他旗下 SpaceX 的堅定投資者。

隨著 SpaceX 即將在周五 (12 日) 上市，這些高校捐贈基金正面臨一場甜蜜的考驗，帳面收益恐高達數十億美元，但同時也必須應對單一持股過重帶來的波動風險。

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根據最新產業消息，SpaceX 擬以每股 135 美元發行新股，估值高達 1.77 兆美元，這一數字相較於 2022 年底的 1400 億美元估值，實現驚人的飛躍。

數據顯示，部分大學對 SpaceX 的押注堪稱「豪賭」。聖路易華盛頓大學 (Washington University in St. Louis) 捐贈基金中，SpaceX 佔比高達 14% 至 16%。截至去年 6 月，該校基金管理規模約 134 億美元，代表其持股市值極為可觀。

聖路易華大捐贈基金負責人 Scott Wilson 坦言：「很少有企業能在如此長的時間內以這樣的速度實現複利增長。」

北卡羅來納大學系統 (UNC) 同樣獲益匪淺。知情人士透露，該校捐贈基金中約 10% 投資於 SpaceX，主要歸功於早期與 Peter Thiel 的 Founders Fund 的合作。

史丹佛大學也持有可觀頭寸，主要透過紅杉資本、a16z 等頂級創投間接持有。

然而，龐大的帳面財富也帶來「幸福的煩惱」。捐贈基金通常追求高度多元化，如此重倉單一標的實屬罕見。一旦上市，這些大學將不得不面對公開市場的劇烈波動。

據悉，UNC 管理層已在討論是否需要有避險部位，而聖路易華大則已在二級市場中減持部分股份以鎖定收益。

此外，IPO 後的禁售期、法律對資金使用用途的限制，都意味著這筆「意外之財」雖能美化財報，卻未必能立即轉化為校園建設的現金。