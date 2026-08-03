鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-03 21:36

連接線廠佳必琪 (6197-TW) 今 (3) 日公告，董事會決議擬自 2026 年 8 月 3 日至 2027 年 8 月 2 日止一年內自集中交易市場取得崧騰 (3484-TW) 不超過 10% 股權，每股價格 60 元內，交易總金額最高 4.23 億元。

佳必琪表示，此次取得股權目的為資產配置，增進資金運用效益，目前佳必琪持有崧騰 3381 張、約 4.289% 持股；旗下佳士麒投資則持有 1349 張、約 1.711% 持股；合計對崧騰持股 4730 張、持股比重 6%。

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崧騰主要生產電控零組件產品，並擁有多款連接器、Busbar 產品線，已廣泛應用於電動車、儲能系統與伺服器機櫃等領域。

隨著雲端運算與 AI 應用快速擴展，資料中心對標準化與模組化平台的需求日益提升，OCP 架構成為全球基礎設施建置的重要趨勢，崧騰也持續推動產品與開放運算架構 (OCP, Open Compute Project) 的對接應用。