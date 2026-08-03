〈美股盤後〉川普給伊朗「最後一次機會」道瓊飆近700點創新猷 亞馬遜市值破3兆美元
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週一 (3 日) 全面收高，大型科技股強勢反彈，加上美國總統川普取消對伊朗的攻擊計畫，帶動國際油價重挫，市場風險偏好明顯回升。道瓊勁揚近 700 點並刷新收盤紀錄，那斯達克指數大漲逾 2%，標普 500 指數則逼近歷史高點。
除了科技股回溫，美伊緊張局勢出現降溫跡象，也是推動股市走高的重要因素。
儘管伊朗否認正與美國直接協商，美國總統川普宣稱雙方仍在接觸，第一階段將處理荷姆茲海峽重新開放問題，之後再推進伊朗非核化談判。
川普週一也對伊朗發出最後通牒，警告德黑蘭這是簽署一份良好文件的「最後機會」，否則可能面臨「斬首」。
國際油價應聲重挫，布蘭特原油期貨下跌 4.73%，收每桶 83.77 美元；西德州中級原油期貨下挫 5.11%，收每桶 80.34 美元。油價回落也稍微減輕市場對通膨重新升溫的疑慮。
美債殖利率同步下滑，基準 10 年期美債殖利率下降近 6 個基點至約 4.688%，反映油價下跌後，市場對通膨壓力的擔憂略有緩和。
經濟數據方面，美國供應管理協會 (ISM) 公布，7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 較前月上升 2.3 個百分點至 55.6，高於代表產業擴張的 50 榮枯線，顯示製造業活動持續改善。
本週最關注的數據是週五公布的 7 月非農就業報告。市場預期新增就業人數將進一步增加，數據可望為美國勞動市場狀況及聯準會後續政策方向提供更多線索。
美股週一 (3 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多數走高。Meta (META-US) 強漲 6.02%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.78%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 4.88%；微軟 (MSFT-US) 大漲 4.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 4.58%。
費城半導體族群全面收紅。AMD (AMD-US) 上漲 1.78%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.76%；輝達 (NVDA-US) 大漲 2.93%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.08%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.68%；美光 (MU-US) 上漲 0.79%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.29%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.42%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下滑約 1.8%，收在 303.42 美元，連續第四個交易日收黑，由於 Alphabet (GOOGL-US) 市值超越蘋果，使蘋果跌至全美市值第三大企業。
亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 4.58%，收在歷史新高 284.02 美元，迎來自 5 月 5 日以來最好的一天，市值也首度突破 3 兆美元。亞馬遜延續上週公布第二季財報後的漲勢，其中 AWS 營收大幅超越市場預期。
SpaceX (SPCX-US) 勁揚 5.68%，收在每股 114.53 美元。馬斯克旗下這家人工智慧與火箭公司將於週二公布第二季財報。截至週一收盤，SpaceX 股價仍較 135 美元的首次公開募股 (IPO) 價格低約 15.2%。
波音 (BA-US) 暴漲 8%，收在 233.49 美元。該公司同時獲得罕見的「雙重升評」及美國聯邦航空總署 (FAA) 的飛機認證。法國巴黎銀行將波音評等由「賣出」一口氣調升至「買進」，並將目標價由 230 美元提高至 300 美元。
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 彈升 4.13% 至每股 127.30 美元。這家中國電商巨頭發布新一代人工智慧模型 Qwen 3.8-Max，提振市場信心。
華爾街分析
Founder ETFs 投資組合經理 Michael Monaghan 表示，上週前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創辦的避險基金 Situational Awareness 遭清算後，壓抑 AI 類股的賣壓已逐漸消退；與此同時，市場原本擔憂週末期間中東局勢進一步惡化，但目前美方的言論與態度顯示，各方正嘗試透過談判解決問題。
不過，投資人仍未完全解除戒心。
Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 指出，類似的局勢降溫過去也曾多次出現，美伊衝突距離真正解決可能仍有一段路要走，因此市場追價意願仍相對克制。
(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)
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