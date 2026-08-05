鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-06 06:57

國際油價周三 (5 日) 漲跌互見，布蘭特原油小幅收高，美國西德州中質原油 (WTI) 則收低，投資人持續權衡美國與伊朗緊張局勢可望降溫的預期，以及荷姆茲海峽重新恢復航運、帶動中東原油供應回流的可能性。

布蘭特原油期貨收上漲 9 美分或 0.11%，報每桶 79.45 美元。

WTI 原油期貨收跌 55 美分或 0.73%，報每桶 75.22 美元。

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美國總統川普周二表示，美國與伊朗進行了「一整天的談判」，並形容協商進展正面，但同時警告，若無法達成協議，美方將「強力打擊」伊朗。

伊朗則否認雙方已展開和平談判。不過，伊朗外交部周三表示，伊朗與阿曼已就荷姆茲海峽管理方式達成共識，雙方正準備發布聯合聲明。

在今年 2 月底戰爭爆發前，全球約 20% 的原油與液化天然氣 (LNG) 運輸須經過荷姆茲海峽。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，市場仍抱持樂觀，但態度審慎，「這項協議看起來和過去的協議一樣脆弱，而我們都知道，先前那些協議沒有一個維持太久。」

市場對停戰談判取得進展的預期，已帶動布蘭特原油周二重挫 5%，收盤價自 7 月 13 日以來首度跌破每桶 80 美元。

IG 分析師指出，目前談判最大的癥結仍在於，伊朗是否仍堅持對荷姆茲海峽擁有部分控制權，以及美國是否會拒絕接受這項安排。

美國煉油廠降低煉油量，加上原油進口小幅增加，也對油價形成部分壓力。

美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至上周，美國商業原油庫存增加 250 萬桶至 4.07 億桶，高於市場原先預估的減少 150 萬桶。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示，WTI 表現較弱，主要因為俄克拉荷馬州庫欣 (Cushing) 交割中心庫存增加幅度高於市場預期。

不過，紅海航運風險仍限制油價跌幅。葉門親伊朗武裝組織「青年運動」(Houthis，亦稱胡塞武裝)周三表示，已在沙烏地阿拉伯延布 (Yanbu) 外海攻擊一艘沙國油輪。延布是沙國重要原油出口港。

除了波斯灣之外，俄烏雙方近期加大對黑海船舶、港口及出口終端設施的攻擊，也持續干擾全球大宗商品供應。

市場消息人士指出，哈薩克原油主要出口管道──裏海管線聯盟 (Caspian Pipeline Consortium，CPC) 本周也因安全疑慮及油輪不足，多次暫停營運。