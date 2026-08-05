鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-06 07:32

Sandisk(SNDK-US)周三 (5 日) 盤後公布優於預期的 2026 會計年度第 4 季財報，但因本季營收展望低於市場預估，盤後股價仍下跌，顯示投資人對這家記憶體大廠寄予更高期待。

F2027Q1 財測關鍵數字 vs 分析師預測

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營收：103-108 億美元 vs 108.2 億美元

non-GAAP EPS：44-46 美元 vs 44.72 美元

Sandisk 今年以來股價已累計飆升 469%，過去一年更大漲 3108%，在股價大幅上漲後，市場對財報及財測的要求也更加嚴格，因此即使最新一季業績優於預期，仍不足以滿足投資人的高期待。

截稿前，Sandisk 周三盤後股價下挫 6.6%。該股周三稍早收盤已跌 5.4%，以每股 1350.50 美元作收。

財報關鍵數字 vs 分析師預測

Q4

調整後 EPS：39.25 美元 vs 34.96 美元

淨利：69 億美元

營收：89.7 億美元 vs 84.8 億美元

F2026 全年

調整後 EPS：73.76 美元

淨利：114.3 億美元

營收：202.5 億美元 (年增 175%)

Sandisk 第 4 季營收較去年同期暴增 3.7 倍，從 19 億美元攀升到 89.7 億美元，優於分析師預測的 84.8 億美元。調整後每股獲利 39.25 美元，也優於分析師所估的 34.96 美元，及去年同期的僅 0.29 美元。

供不應求的市況也帶動硬體廠商調高價格，成為 Sandisk 近年業績大幅成長的重要推力。

Sandisk 第 4 季資料中心業務營收 29.8 億美元，高於市場預估的 27.4 億美元，與第 3 季相比增加超過一倍。

執行長 David Goeckeler 表示，Sandisk 以領先的技術產品組合完成 2026 會計年度，並將資料中心打造為核心成長動能，同時進一步深化與客戶的合作關係。

Sandisk 表示，自 4 月以來，在新的商業模式下已另外簽署五項協議，其中包括三家新客戶，以及兩項既有客戶的合作擴大案。