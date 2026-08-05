鉅亨網編譯余曉惠
Sandisk(SNDK-US)周三 (5 日) 盤後公布優於預期的 2026 會計年度第 4 季財報，但因本季營收展望低於市場預估，盤後股價仍下跌，顯示投資人對這家記憶體大廠寄予更高期待。
Sandisk 今年以來股價已累計飆升 469%，過去一年更大漲 3108%，在股價大幅上漲後，市場對財報及財測的要求也更加嚴格，因此即使最新一季業績優於預期，仍不足以滿足投資人的高期待。
截稿前，Sandisk 周三盤後股價下挫 6.6%。該股周三稍早收盤已跌 5.4%，以每股 1350.50 美元作收。
F2026 全年
Sandisk 第 4 季營收較去年同期暴增 3.7 倍，從 19 億美元攀升到 89.7 億美元，優於分析師預測的 84.8 億美元。調整後每股獲利 39.25 美元，也優於分析師所估的 34.96 美元，及去年同期的僅 0.29 美元。
在人工智慧 (AI) 熱潮帶動下，記憶體等關鍵零組件需求遠高於供給。包括亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 及 Alphabet(GOOGL-US)等大型雲端服務商正投入數千億美元建設資料中心，推升相關硬體需求。
供不應求的市況也帶動硬體廠商調高價格，成為 Sandisk 近年業績大幅成長的重要推力。
Sandisk 第 4 季資料中心業務營收 29.8 億美元，高於市場預估的 27.4 億美元，與第 3 季相比增加超過一倍。
執行長 David Goeckeler 表示，Sandisk 以領先的技術產品組合完成 2026 會計年度，並將資料中心打造為核心成長動能，同時進一步深化與客戶的合作關係。
Sandisk 表示，自 4 月以來，在新的商業模式下已另外簽署五項協議，其中包括三家新客戶，以及兩項既有客戶的合作擴大案。
Sandisk 董事會也批准新增 140 億美元庫藏股計畫，使該公司剩餘可執行的股票回購額度提高至 155 億美元。
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