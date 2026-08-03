鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-03 21:42

美股主要指數周一 (3 日) 開高，美國總統川普取消原定對伊朗發動的攻擊，中東緊張局勢出現降溫希望，帶動國際油價重挫、西德州原油跌破每桶 80 美元，緩解市場對能源價格推升通膨的擔憂。

〈美股早盤〉美伊緊張局勢降溫、油價跌破80美元 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

風險偏好回升，加上企業財報表現穩健，道瓊指數早盤一度大漲逾 600 點，美國公債同步走高、殖利率下滑。投資人本周也將迎來密集的企業財報與重要經濟數據。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 600 點或 1.1%，那斯達克綜合指數漲近 220 點或 近 0.9%，標普 500 指數漲 0.7%，費城半導體指數跌 2.9%。台積電 ADR 跌近 0.8%。

美伊緊張局勢出現降溫跡象，國際油價周一一度暴跌逾 7%，緩解市場對能源成本推升通膨、迫使利率長期維持高檔的擔憂，帶動美股期指與美國公債同步上漲。

美債殖利率全面下降，指標 10 年期美債殖利率下滑 6 個基點至 4.68%，脫離今年 1 月以來最高水準。彭博美元指數則下跌 0.1%。

IG 駐巴黎首席市場分析師 Alexandre Baradez 表示，地緣政治消息帶動油價下降，也減輕債券殖利率的上行壓力。不過，美債殖利率、金融槓桿與聯準會 (Fed) 政策仍存在問題，在這些不確定性消除前，還不能斷言股市已完全擺脫風險。

荷姆茲海峽協商傳進展 市場等待和平協議

伊朗周一透露，讓船舶恢復通行荷姆茲海峽的談判正取得進展。川普先前也表示，在取消攻擊伊朗後，美伊兩國將恢復協商。

美伊戰爭引發的供應緊縮已推高燃料成本，加深市場對新一波通膨的擔憂。AT Global Markets 首席市場分析師 Nick Twidale 表示，如果美伊達成具體和平協議，或更重要的是荷姆茲海峽重新開放，全球市場可能出現強勁的紓壓反彈。

除中東局勢外，AI 類股估值與通膨風險仍主導市場走勢。投資人本周將密切關注周五公布的美國 7 月就業報告，藉此研判 Fed 下一步政策。SpaceX 則將於周二公布上市後首份財報，歐洲企業匯豐與諾和諾德也將發布業績。

個股方面，百時美施貴寶盤前大漲逾 8%，消息傳出英國製藥大廠阿斯特捷利康曾研究收購這家公司；阿斯特捷利康在倫敦重挫逾 7%。萬豪國際因獲利展望不佳下跌 3.7%。

歐洲道瓊 600 指數上漲 0.4%，消費品與汽車類股領漲。亞洲股市則普遍走低，南韓晶片股大跌，顯示 AI 概念股的劇烈震盪尚未結束。

日元劇烈震盪 美日不排除再次聯手干預

日本財務省證實，美日已於美國時間 7 月 31 日協調進行買進日元的操作，若有必要，不會猶豫再次聯手干預。美國財長貝森特表示，美方出手是為了遏止日元「失序」波動，未來也準備繼續協助日本，並提到日本可使用 Fed 的一項融通機制。

野村國際北亞投資長 Julia Wang 預期，未來一周日元可能繼續震盪，並出現暫時性走強；但干預措施並未改變美元兌日元的實際方向，一旦官方操作結束，美元兌日元仍可能重新走高。

截至台北時間周一（3 日）21 時許：

焦點個股：

阿斯特捷利康 (AZN-US) 早盤股價下跌 7.62%，至每股 156.72 美元

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 4.60%，至每股 127.87 美元

阿里巴巴 (09988-HK) 周一公布全新人工智慧 (AI) 模型 Qwen3.8-Max，這是該公司迄今功能最強大的模型之一，預計下周正式發布。消息激勵阿里巴巴美股盤前上漲 4%。

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 3.79%，至每股 791.82 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 ISM 製造業指數預期 54.0，前值 53.3

美國 7 月製造業 PMI 終值預期 53.8，前值 53.8

華爾街分析：

摩根士丹利將韓股評等由「中立」上調至「優於大盤」，認為近期槓桿部位大幅退場，已為投資人重新布局人工智慧 (AI) 與工業超級循環題材提供更好的進場點。該行指出，韓國綜合股價指數 (KOSPI) 距離 9000 點目標仍有約 36% 上漲空間，近期跌勢主要由技術性因素造成，槓桿型 ETF、避險基金及散戶融資部位的去槓桿進程已經過半。KOSPI 自 6 月高點以來累計下跌逾 30%。