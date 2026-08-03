鉅亨網編譯段智恆 2026-08-03 23:30

美國銀行 (BofA)(BAC-US) 全球研究美國利率策略主管卡巴納 (Mark Cabana) 警告，如果聯準會 (Fed) 無法更清楚說明如何讓通膨回到 2% 目標，美國公債在短暫反彈後恐恢復跌勢，長天期殖利率也可能重新攀升。

「你騙不了債市！」美銀警告Fed：再不交代抗通膨計畫 美債恐續跌(圖：REUTERS/TPG)

卡巴納指出，美國長天期公債上周遭到猛烈拋售，殖利率升至近 20 年來最高水準，是一次典型的「通膨公信力衝擊」。Fed 主席華許在記者會上雖強調壓低通膨的決心，卻未向投資人交代具體方法，導致債市開始質疑 Fed 能否有效控制物價。

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他接受《彭博》電視訪問時表示，Fed 表明決心讓通膨回到 2% 固然值得肯定，但若無法說明實現目標的政策途徑，市場便不會相信。「你騙不了債券市場，它終究會看穿一切。」

《彭博經濟》模型顯示，美國 30 年期公債期限溢價上周升至 1.51%，創 2013 年 12 月以來最高。期限溢價是投資人持有長天期債券、相較於短天期債券所要求的額外報酬，攀升反映市場對通膨與政策不確定性的疑慮加深。

30 年期美債殖利率上周五一度升至 5.28%，周一 (3 日) 早盤回落 5 個基點至 5.22%。不過，卡巴納認為，在 Fed 提出明確政策計畫以前，這波債市反彈恐怕難以持續。

美銀經濟學家周一發布報告指出，經歷上周記者會與債市劇烈反應後，Fed 必須通過「9 月考驗」，藉由升息重新掌握政策敘事，恢復市場對其抗通膨能力的信心。

華許已表明將結束 Fed 提供前瞻指引的做法，不再提前暗示利率可能走向。卡巴納認為，市場真正擔心的不是前瞻指引消失，而是 Fed 未提出替代性的政策框架。本周預定發表談話的 6 名決策官員，必須設法填補華許保持沉默後留下的資訊真空。