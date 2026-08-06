鉅亨研報 2026-08-06 08:20

台股前一交易日 (8/5）在美股科技股強勢激勵下，呈現爆量急衝格局。早盤在台積電與權值股強勢跳空領軍下開高衝上 43,809.83 點後一路向上拉升，盤中最高探至 44,980.31 點近 4.5 萬點關卡；終場大漲 1,250.94 點 (+2.88%），收在 44,611.60 點，集中市場成交金額爆量放大至 1 兆 1,874.97 億元 (約 1.19 兆元）。櫃買指數 (OTC）同步勁揚 8.72 點 (+2.33%），收在 383.75 點。

外本比排行策略鎖定【鈺創、宏致、中光電】，光通訊與利基型記憶體狂飆噴發！加權爆量大漲 1250 點放量突破 1.19 兆 外資大買 903 億創近期新高(圖:shutterstock)

一、盤勢分析

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受惠美股 AI 權值股強勢狂飆，集中市場前一交易日三大法人合計大舉買超 1,004.06 億元。其中外資法人單日大舉買超 903.08 億元，創下近期單日買超金額最高紀錄，展現強烈回補台股權值股決心；投信法人買超 86.38 億元，自營商買超 14.57 億元 (自行買賣賣超 23.27 億元、避險買超 37.84 億元）。櫃買市場三大法人於上櫃股票合計賣超 55.16 億元 (外資賣超 29.80 億元，投信賣超 14.68 億元）。大盤展現價增量銳氣勢，短線持續維持強勢震盪上攻態勢。

二、強勢產業

利基型記憶體 IC 族群 (平均上漲 +8.63%）：受惠國際三大記憶體晶片製造巨頭產能全面轉向 HBM 與高階 DDR5，致使 DDR3/DDR4 與 Flash 現貨與合約報價急遽上揚。邊緣 AI 裝置與消費電子備貨旺季啟動，鈺創 (5351）連續 4 個交易日強勢亮燈漲停收 96.5 元、晶豪科 (3006-TW）大漲 8.97% 收 237 元、愛普 *(6531-TW）大漲 6.70% 收 414 元。

砷化鎵與光通訊族群 (平均上漲 +7.47%）：AI 伺服器帶動高速光傳輸 (CPO / 800G / 1.6T）需求爆發，加上智慧型手機新機 PA 功率放大器備貨旺季啟動，產業利用率大幅提升。波若威 (3163-TW）大漲 9.84% 收 212 元、全新 (2455-TW）大漲 7.88% 收 198.5 元、宏捷科 (8086-TW）大漲 6.97% 收 153.5 元、環宇 - KY(4991-TW）大漲 9.77% 收 118 元。

銅箔基板 (CCL) 族群 (平均上漲 +6.60%）：受惠高階 AI 伺服器與交換機採用高層數、大面積材料，Ultra Low-DK 銅箔基板消耗量倍增，驅動 ASP 與毛利率增長。聯茂 (6213-TW）強攻漲停收 138.5 元、台燿 (6274-TW）大漲 7.04% 收 228 元、台光電 (2383-TW）大漲 5.38% 收 685 元。

機器人與自動化族群 (平均上漲 +6.54%）：受惠全球機器人展即將登場及人形機器人生態系合作題材，工業自動化急單湧現。上銀(2049) 開高強攻漲停收 315 元、所羅門 (2359-TW) 大漲 8.84% 收 178.5 元、亞德客 - KY(1590-TW)大漲 4.09% 收 1,145 元重回千元大關。

三、弱勢產業

織布與紡織成衣族群 (平均 -0.83%)：歐美品牌客戶下單轉趨審慎，紡織上游面臨淡季拉貨放緩壓力，加上電子股資金排擠，族群呈現拉回整理。儒鴻(1476-TW) 下跌 1.45% 收 542 元、南紡 (1440-TW) 下跌 0.84% 收 17.8 元。

貨櫃航運族群 (平均 -0.69%)：SCFI 運價高檔微幅修正，市場消化地中海與紅海繞道效應，運價調漲催化劑淡化致使族群走勢平淡。長榮(2603-TW) 微跌 0.68% 收 218.5 元、陽明 (2609-TW) 下跌 0.81% 收 73.2 元、萬海 (2615-TW) 微跌 0.58% 收 86.1 元。

四、大戶投選股







