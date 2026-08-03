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日元暴力反彈5%只是曇花一現？分析師揭最大致命傷

鉅亨網編譯段智恆

美國罕見出手支持日本穩定匯市，帶動日元近幾個交易日一度強升約 5%，美元兌日元也從 163 上方回落至 157 附近。儘管聯手干預讓跌至 40 年低點的日元迅速反彈，多數分析師仍認為，只要日本利率、財政政策與資金流向等基本面沒有明顯改變，這波升勢恐怕難以長久。

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日元暴力反彈5%只是曇花一現？分析師揭最大致命傷(圖：REUTERS/TPG)

日元上周一度貶破 163 兌 1 美元，促使日本採取大規模干預，美方也罕見提供協助。不過，隨著最初的買盤降溫，日元周一 (3 日) 回吐部分漲幅，凸顯投資人對其長期前景仍抱持疑慮。


瑞銀 (UBS) 策略師 Tan Teck Leng 與 Dominic Schnider 指出，日本目前的政策組合仍不足以帶來持續性的日元升值。即使日本央行可望逐步推動貨幣政策正常化，升息速度仍然緩慢，扣除通膨後的實質利率也持續處於負值。

在這種情況下，支撐日元的主要力量並非日本國內貨幣政策，而是市場擔憂官方再次進場干預。換句話說，交易員可能因害怕日本突然買進日元而收斂空頭部位，卻未必願意基於基本面長期持有日元

美國傳賣歐元日元 美元反應相對有限

日本在 2022 年與 2024 年干預匯市時，主要透過出售美元、買進日元推升匯價。市場普遍認為，日本這次也採取相同方式；但多篇報導指出，美國財政部可能不是賣出美元，而是出售歐元換取日元

不論美方實際採取何種操作，美元周一反應仍然相對溫和。荷蘭國際集團 (ING) 市場主管 Chris Turner 表示，美元展現韌性，可能是因為聯準會(Fed)9 月是否升息仍未有定論。

一旦 Fed 再次升息，美國公債殖利率可能進一步攀升，吸引更多國際資金流入美元資產，進而強化美元、壓低日元。因此，即使美日聯手干預匯市，只要美日利差維持高檔，美元兌日元仍不容易出現持續下跌。

匯豐 (HSBC) 分析師也指出，日元若要展開長期升勢，日本央行政策必須出現結構性轉變。除非日本央行加快升息、日本政府更明確表態反對日元貶值，並降低擴張財政的企圖，否則仍缺乏足夠信心預測美元兌日元將進入下降趨勢。

美方操作方式引發疑問 干預效果恐遭削弱

彼得森國際經濟研究所資深研究員 Robin Brooks 警告，美日協調干預最終可能產生反效果，反而削弱市場對日元的信心。

若美國確實出售歐元、而非美元買進日元，投資人可能推斷，華府這麼做是為了避免日本出售美國公債籌措干預資金。由於過去多國聯手干預匯市，通常以美元資產作為資金來源，美方此次傳出的操作方式讓市場相當意外。

Brooks 認為，這項安排可能削弱美國參與干預的效果，因為投資人將追問，美方為何不直接賣出美元買進日元。這類疑慮不僅可能降低政策訊號的可信度，也可能讓市場更加關注日本是否面臨美元資產運用上的限制。

整體而言，美國協助日本干預，已成功阻止日元短期失控貶值，但若日本央行未加快升息、日本政府持續擴張財政，加上 Fed 仍可能再次升息，干預措施帶來的支撐可能只是暫時性。日元能否真正擺脫長期弱勢，最終仍取決於政策基本面，而非官方一次性的匯市操作。


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